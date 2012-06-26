به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته جوان با حضور رؤسای ادارات مرتبط که صبح سه شنبه درسالن جلسات فرمانداری پاکدشت برگزار شد، با تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک ولادت با سعادت حضرت علی اکبر(ع) افزود: پویایی و بستر سازی برای شکوفایی استعداد ها و بهره گیری از توانمندی های جوانان در عرصه های مختلف، از اولویت های اساسی مسئولان نظام است.

استفاده از خلاقیت و ایده های جوانان در امور کشور

وی ادامه داد: دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به مقوله جوانان داشته و در این راستا، استفاده از خلاقیت و ایده های جوانان در امور کشور از نمونه های بارز این ادعاست.

فرماندار شهرستان پاکدشت با اشاره به توطئه دشمنان اسلام مبنی بر ایجاد تفرقه میان جوانان و نظام جمهوری اسلامی، تأکید کرد: دشمنان ایران اسلامی به قدرت تفکر و نیروی جوانان و تفکر اسلامی در پیشرفت و ترقی جامعه پی برده و برای ایجاد فاصله بین جوانان و نظام و مسئولان تلاش می کنند.

ایجاد شبهات بین جوانان برای تضعیف فکر آنان

وی اضافه کرد: دشمن سعی دارد با ایجاد شبهات در بین جوانان نسبت به تضعیف فکر آنان اقدام کرده و در نهایت کشور را به تباهی بکشانند.

مقبلی تنها راه مقابله با این فتنه دشمنان را نزدیکی مسئولان کشور به جوانان این مرز و بوم عنوان کرد و افزود: باید با ایجاد محافل و جلسات و ملاقات چهره به چهره با جوانان به سخنان آنان گوش داده، به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی و در حد توانایی نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

در ادامه این نشست، هریک از حاضران به بیان نکته نظرات و برنامه های پیشنهادی خود پرداختند.

بازدید سرزده فرماندار پاکدشت از ادارات شهرستان

فرماندار شهرستان پاکدشت پیش از این جلسه به همراه معاونان خود از ادارات صنعت، معدن وتجارت و ورزش وجوانان بازدید به عمل آورد.

در این بازدیدها ابتدا رؤسای ادارات به طور مختصر از روند امور اجرایی اداره خود گزارشی اجمالی ارائه کردند، سپس مقبلی با حضور در قسمتهای مختلف اداری و صحبت با مراجعان، از نحوه عملکرد رئیس و پرسنل اداره در زمینه نظم اداری، برخورد با مراجعان ومیزان رضایتمندی مراجعه کنندگان مطلع شد.