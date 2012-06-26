50 درصد اعتبارات بخش کشاورزی کردستان به قروه تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جلسه شورای اداری شهرستان قروه اظهار داشت: از 240 میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به استان کردستان در بخش کشاورزی تاکنون شهرستان قروه با تصویب هزار و 605 طرح با اعتباری بالغ بر 104 میلیارد تومان توانسته است نزدیک به 50 درصد این اعتبارات را به خود اختصاص دهد و تاکنون 53 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات مورد نیاز به میزان یک میلیارد و 393 میلیون تومان شده اند.

وی از اختصاص دو میلیارد ریال اعتبار در سال جاری به منظور ایجاد تجهیزات دریافت شبکه دیجیتال صدا و سیما نیز خبرداد و افزود: شهرستان قروه از اولین شهرستان های استان در این راستا است که امکان دریافت شبکه های مختلف دیجیتال رسانه ملی را پیدا می کند.

فرماندار قروه خواستار توسعه اجرای طرح هادی در روستاهای این شهرستان شد و ادامه داد: در حال حاضر در 20 روستای این شهرستان طرح هادی اجرا شده است و در 21 روستا نیز در دست اجراست که با توجه به وضعیت روستاهای این شهرستان باید در این بخش اقدامات بهتری در دستور کار مسئولان و متولیان قرار گیرد.

فخری یادآور شد: متوسط بهره مندی روستاییان در شهرستان قروه 17 درصد است که این میزان دو درصد از متوسط استانی و 20 درصد از متوسط کشوری پایین تر است و اجرای طرح های هادی در این شهرستان یک نیاز ضروری به شمار می رود.

وی با بیان اینکه نگاه به کردستان پس از سفر مقام معظم رهبری و هیئت دولت به این استان نگاه ویژه ای است، تاکید کرد: این سفرهای بابرکت موجب رونق توسعه و آبادانی منطقه شده است و مسئولان نیز وظیفه دارند که مصوبات این سفرها را با جدیت هر چه تمامتر پیگیری کنند.

فرماندار قروه در ادامه با اشاره به اینکه خواسته مردم عمران و آبادی است نه سیاسی کاری افزود: تعامل دو سویه مردم و نمایندگان دولت زمینه ساز پیشبرد اهداف مشترک در راستای عمران بیشتر است.

وی در پایان از کلیه مدیران و مسئولان ادارات شهرستان قروه خواست که ارتباط مناسب و خوبی با مردم داشته باشند و طرح تکریم ارباب رجوع به ویژه ایجاد میز خدمت را مورد توجه جدی قرار دهند.