دین با اختصاص اخلاق فقط به فرد مخالف است

حجت الاسلام دکتر حسن معلمی در مورد این موضوع که آیا اخلاق فردی (حوزه خصوصی) قابل تعمیم به حوزه سیاست (حوزه عمومی) است؟ به خبرنگار مهر گفت: اخلاق یا به صفات کمالی و راسخ در نفس معنا میشود یا به صفات و افعال و رفتار تعمیم پیدا میکند هرکدام از این دو که باشد دوحالت داریم. یکی صفاتی که اگر هیچ کس هم در عالم نبود و انسان تنها بود، آن صفات مطرح هستند مانند رابطه انسان با خدا یا با خودش.
وی افزود: اما یکسری صفات مثل بخل، بخشندگی، احسان به دیگران، کبر و ریا، صفات ورفتارهایی هستند که جز در جمع معنی پیدا نمیکنند. تاجائی که بعضیها گفتهاند که اخلاق فردی نداریم. اخلاق در جمع بیشتر معنی پیدا میکند و امکان بروزش در جمع بیشتر است. لذا تعالیم اسلام با ریاضت کشی و عزلت این نگاه که اخلاق را به فرد اختصاص دهیم مخالف است.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم درمورد اینکه چه فرهنگی باید با بیاخلاقی درسیاست مقابله کند هم تصریح کرد: اگر فرمایش امام(ره) را جدی بگیریم که حکومت و سیاست و هرچیز دیگر برای آدم شدن انسان است نه چیز دیگر، آنوقت میپذیریم که محال است در جکومت دینی بی اخلاقی تجویز شود. ممکن است سیاستمداری بد اخلاقی کند یا به لحاظ اخلاقی درست عمل نکند این ربطی به جایگاه اخلاق در حکومت دینی ندارد و باید گفت آن سیاستمدار فسق اخلاقی دارد.
این محقق وپژوهشگر حوزه اخلاق در مورد نسبت میان بیاخلاقی سیاسی با سنخ نظامهای سیاسی در جهان هم اظهارداشت: حکومتهای مادی به تأمین نان، آزادی و مسکن برای مردمشان مشغولند و اعتقادی به توحید و معاد و نبوت ندارند و ملزم به رعایت اخلاق نیستند. ولی در حکومت دینی که میخواهیم صفات و کمالات الهی در انسان پرورش یابد شرط اساس این امر بعد از مسائل اعتقادی رعایت مسائل اخلاقی است.
معلمی تصریح کرد: البته معنویت و اخلاق در همه جوامع حتی غیر الهی مورد توجه است بخاطر اینکه فطرت انسانها بد اخلاقی را بر نمیتابد، برای مثال تهمت، دروغ و از بین بردن حیثیت افراد در همه جا زشت است.
وی درمورد وضعیت اخلاق سیاسی جامعه ما هم یادآورشد: وضعیت مطلوبی نداریم. نمایندگان مجلس، رقیبان خود را میکوبند و در چیزی که اجازه تجسسش را هم ندارد میکاوند و نکتهای برای از بین بردن حیثیت رقیبشان پیدا میکنند و رسانههای ما هم آنها را بیان میکنند که این عمل از لحاظ شرعی و اخلاقی اشکال دارد.
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