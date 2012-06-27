دین با اختصاص اخلاق فقط به فرد مخالف است

حجت الاسلام دکتر حسن معلمی در مورد این موضوع که آیا اخلاق فردی (حوزه خصوصی) قابل تعمیم به حوزه سیاست (حوزه عمومی) است؟ به خبرنگار مهر گفت: اخلاق یا به صفات کمالی و راسخ در نفس معنا می‎شود یا به صفات و افعال و رفتار تعمیم پیدا می‎کند هرکدام از این دو که باشد دوحالت داریم. یکی صفاتی که اگر هیچ کس هم در عالم نبود و انسان تنها بود، آن صفات مطرح هستند مانند رابطه انسان با خدا یا با خودش.

وی افزود: اما یکسری صفات مثل بخل، بخشندگی، احسان به دیگران، کبر و ریا، صفات ورفتارهایی هستند که جز در جمع معنی پیدا نمی‎کنند. تاجائی که بعضی‎ها گفته‎اند که اخلاق فردی نداریم. اخلاق در جمع بیشتر معنی پیدا می‎کند و امکان بروزش در جمع بیشتر است. لذا تعالیم اسلام با ریاضت کشی و عزلت این نگاه که اخلاق را به فرد اختصاص دهیم مخالف است.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم درمورد اینکه چه فرهنگی باید با بی‏اخلاقی درسیاست مقابله کند هم تصریح کرد: اگر فرمایش امام(ره) را جدی بگیریم که حکومت و سیاست و هرچیز دیگر برای آدم شدن انسان است نه چیز دیگر، آنوقت می‎پذیریم که محال است در جکومت دینی بی اخلاقی تجویز شود. ممکن است سیاستمداری بد اخلاقی کند یا به لحاظ اخلاقی درست عمل نکند این ربطی به جایگاه اخلاق در حکومت دینی ندارد و باید گفت آن سیاستمدار فسق اخلاقی دارد.

این محقق وپژوهشگر حوزه اخلاق در مورد نسبت میان بی‏اخلاقی سیاسی با سنخ نظام‎های سیاسی در جهان هم اظهارداشت: حکومت‏های مادی به تأمین نان، آزادی و مسکن برای مردمشان مشغولند و اعتقادی به توحید و معاد و نبوت ندارند و ملزم به رعایت اخلاق نیستند. ولی در حکومت دینی که می‎خواهیم صفات و کمالات الهی در انسان پرورش یابد شرط اساس این امر بعد از مسائل اعتقادی رعایت مسائل اخلاقی است.

معلمی تصریح کرد: البته معنویت و اخلاق در همه جوامع حتی غیر الهی مورد توجه است بخاطر اینکه فطرت انسان‎ها بد اخلاقی را بر نمی‏تابد، برای مثال تهمت، دروغ و از بین بردن حیثیت افراد در همه جا زشت است.

وی درمورد وضعیت اخلاق سیاسی جامعه ما هم یادآورشد: وضعیت مطلوبی نداریم. نمایندگان مجلس، رقیبان خود را می‏کوبند و در چیزی که اجازه تجسسش را هم ندارد می‎کاوند و نکته‎ای برای از بین بردن حیثیت رقیبشان پیدا می‎کنند و رسانه‎های ما هم آنها را بیان می‏کنند که این عمل از لحاظ شرعی و اخلاقی اشکال دارد.