حوزه هنری "یک معرکه" در پارک های اراک می گیرد

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایش خیابانی "یک معرکه" با موضوع مبارزه با مواد مخدر از امروز در 5 نوبت در سطح پارک های اراک اجرا می شود.

رضا میرزایی افزود: این نمایش به نویسندگی سینا دلشادی و کارگردانی میثم سرآبادانی سال گذشته موفق به کسب مقام برتر در جشنواره بین المللی تئاتر فجر شده است.

وی با بیان اینکه در صورت همکاری سازمان های دیگر تعداد اجرای این نمایش بیشتر می شود، اظهار داشت: برگزاری مسابقه شعر و داستان ماه حوزه هنری با موضوع مواد مخدر و عکس ماه با همین موضوع از دیگر برنامه های این هفته می باشد.

میرزایی افزود: فعالیت های حوزه هنری در راستای ارائه هنر متعهد دینی است و تولید اثر از اهداف حوزه هنری می باشد.