سرقت کابل مخابرات از سه روستای علی آباد کتول

محمود کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین افزود: امسال بیش از هزار متر کابل هوایی مخابراتی در این شهرستان به سرقت رفته است.

وی اظهار داشت: این سرقتها در روستاهای امیرآباد به تعداد دو مورد، بلوچ آباد و بدراق آنه گلدی هر کدام یک مورد گزارش شده است.

وی عنوان کرد: سه مورد از این سرقت ها مرمت شده و بقیه در دست پیگیری است.

کشیری گفت: اخیرا سارقان در حال سرقت کابل بودند که با هوشیاری مردم و همکاری کلانتری مزرعه کتول پس از رهاسازی کابل، متوری شدند.

رئیس مخابرات علی آبادکتول گفت: بیش از 45 هزار مشترک تلفن در این شهرستان وجود دارد.