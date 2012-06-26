  1. استانها
  2. گلستان
۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۵

کشیری به مهر خبر داد:

سرقت کابل مخابرات از سه روستای علی آباد کتول

سرقت کابل مخابرات از سه روستای علی آباد کتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مخابرات علی آبادکتول گفت: سرقت کابل مخابرات در سه روستای این شهرستان گزارش شده است.

محمود کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین افزود: امسال بیش از هزار متر کابل هوایی مخابراتی در این شهرستان به سرقت رفته است.

وی اظهار داشت: این سرقتها در روستاهای امیرآباد به تعداد دو مورد، بلوچ آباد و بدراق آنه گلدی هر کدام یک مورد گزارش شده است.

وی عنوان کرد: سه مورد از این سرقت ها مرمت شده و بقیه در دست پیگیری است.

کشیری گفت: اخیرا سارقان در حال سرقت کابل بودند که با هوشیاری مردم و همکاری کلانتری مزرعه کتول پس از رهاسازی کابل، متوری شدند.

رئیس مخابرات علی آبادکتول گفت: بیش از 45 هزار مشترک تلفن در این شهرستان وجود دارد.

کد مطلب 1635478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها