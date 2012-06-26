جانبازان ذخیره های معنوی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند در مراسم تقدیر از جانبازان شهرداری که صبح سه شنبه به همت امور ایثارگران شهرداری باقرشهر با حضور مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استان تهران، ریاست و اعضای شورای اسلامی باقرشهر، معاونان شهردار و پرسنل جانباز شهرداری حضور داشتند، افزود:‌ تکریم و محبت به جانبازان، ارج نهادن به کسانی است که با مجاهدت در راه خدا، بخشی از وجود خود را تقدیم اسلام و انقلاب کرده اند.

وی با بیان بخشی از ایثار و فداکاریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس گفت: سربلندی امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی نشأت گرفته از ایثار و از خودگذشتگی جانبازان سرافراز است.

شهردار باقرشهر ادامه داد: جانبازان از انقلاب اسلامی و حریم ولایت دفاع کرده و در این راه با خدای خود معامله کردند، اینان ذخیره های معنوی انقلاب و نشر دهنده فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستند.

جانبازان الگوهایی زنده از شهدا در جامعه هستند

وی یادآور شد: جوانان ایران اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس با جانفشانی خود موجب پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی شده و به درجه رفیع جانبازی رسیدند و امروز الگوهایی زنده از شهدا در جامعه هستند که می بایست آن مجاهدتها و ایثارها را به نسلهای آینده منتقل کنند.

سعادتمند افزود: جانبازان با تحمل درد و رنج جانبازی، روح انسانیت و حق پرستی را در جامعه منتشر می کنند و هیچ توقع مادی از کسی ندارند و شایسته محبت، تکریم و احترام هستند.

وی تصریح کرد: بر عهده ماست که برای کاستن از آلام ایشان توجه بیشتری کنیم و از خداوند می خواهیم که سلامتی و تندرستی را به اینها عطا کند.

جوانان تا انتها در راه ولایت و دفاع از انقلاب ثابت قدم هستند

رئیس شورای اسلامی باقرشهر نیز در این مراسم با تبریک روز جانباز به تمامی جانبازان سرافراز ایران اسلامی گفت: جوانان غیور و مسلمان ما در طول تاریخ اسلام و انقلاب، در همه صحنه ها حضور فعال داشته اند.

پرویز صادقی افزود: آنها تا انتها نیز در راه ولایت و دفاع از انقلاب ثابت قدم هستند و مسئولان باید وظایف خود را در مقابل همه اقشار جامعه از جمله جانبازان به خوبی انجام دهند.

وی تکریم جانبازان و محبت به آنان را مجاهدت در راه خدا عنوان کرد و گفت: جانبازان در دو عرصه جهاد با دشمنان و جهاد با نفس پیروز شده اند و امروز با همت تمام در ادارات و مراکز تولیدی و خدماتی به مردم خدمت می کنند؛ آنان با خدا معامله کردند و اجر و پاداش خود را از او می گیرند.

در پایان این مراسم با اهدای گل، لوح تقدیر و هدایایی از جانبازان شاغل در شهرداری باقرشهر تجلیل شد.