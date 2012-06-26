انیمیشن بروجرد و پیشنهادهای بین المللی/ صنعتی که اوج می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه رسانه های دیجیتال بروجرد علاوه بر غرفه های تخصصی شاهد اختصاص یک غرفه به شرکتهای فعال در عرصه انیمیشن بروجرد است که با استقبال خوب مردم مواجه شده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد در حاشیه بازدید از غرفه انیمیشن شهرستان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت مجتمع انیمیشن در بروجرد اظهار داشت: بروجرد در یکی دو سال گذشته به عنوان پایتخت انیمیشن ایران مطرح شده است و کارهای خیلی خوبی حتی در حد بین المللی در این شهرستان تولید و ساخته شده است.

سجاد معین افزود: ما در حال حاضر در بروجرد شاهد عقد قراردادهای بین المللی برای تولید انیمیشن هستیم و گروههای تولید انیمیشن در این زمینه فعالیت مطلوبی دارند.

وی بیان داشت: لذا زمینه کار و فعالیت در رابطه با انیمیشن در بروجرد فراهم است که ما در این راستا نیازمند زیر ساختهای لازم هستیم که امید می رود به سمت و سوی تشکیل مجتمع انیمیشن در این شهرستان برویم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد یادآور شد: در نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال در بروجرد بخش انیمیشن بروجرد در سطح ملی مطرح شده که با استقبال خول مردم و متخصصان مشخص می شود در میان غرفه ها از جایگاه خوبی برخورداراست.

بنابر این گزارش اگر چه از دیرباز بروجرد یک نقطه کانونی در فرهنگ و هنر ایران زمین بوده اما انتخاب این شهرستان زیبا به عنوان پایتخت هنر- صنعت انیمیشن ایران شاید در نگاه اول و از دید کارشناسان این عرصه دستاوردی قابل توجه باشد.

در حال حاضر در شهرستان بروجرد 8 شرکت و موسسه ثبت شده و چندین شخص و گروه ثبت نشده در حال تولید انیمیشن هستند که تاکنون در این زمینه به موفقیت های قابل توجهی دست یافته اند.

هم اکنون بروجرد با وجود این شرکت های تولید انیمیشن یکی از قطب های این هنر - صنعت در کشور به شمار می رود. بهره برداری از آخرین تکنولوژی و پیشرفته ترین سخت افزارها و نرم افزارهای روز دنیا در حیطه صنعت انیمیشن از دیگر ویژگیهای بروجرد در تولید انیمیشن است.

تولیدات انیمیشن بروجرد علاوه بر موفقیت های جشنواره ای، چندین کشور جهان از جمله ترکیه، هند، امارات، عراق، سوریه، لبنان،کویت، فلسطین، قطر و بحرین را در نوردیده و توجه ویژه کشورهایی چون فرانسه، آمریکا، کره و مالزی را نیز جلب کرده است تا حدی که پیشنهادهای تولید مشترک و پیش خرید حقوق محصولات انیمیشن بروجرد، از طرف برخی از این کشورها ارائه شده است.

در این راستا در آخرین افتخاری که در این زمینه نصیب بروجرد شد عقد قرارداد برای اکران جهانی انیمیشن "رستم و سهراب" در جشنواره کن بود که این انیمیشن حاصل تلاش براداران دالوند در بروجرد است.

این در حالیست که به گفته مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بیش از 28 شرکت بزرگ توزیع انیمیشن دنیا در جشنواره کن خواستار خریداری امتیاز توزیع انیمیشن "رستم و سهراب" بودند که در نهایت با شرکت F.F.i (فانتاستیک فیلم اینترنشنال) قرارداد امضا شد که این امرحکایت از قابلیتهای بروجرد در تولید انیمیشن در تراز جهانی و مطابق با استانداردهای بین المللی دارد.

پیش بینی می شود حداکثر بازدهی مالی حاصل از اکران انیمیشن رستم و سهراب بیش از 10 میلیون دلار باشد که این امر موفقیتی بزرگ برای صنعت انیمیشن ایران و به ویژه شهرستان بروجرد به عنوان پایتخت انیمیشن ایران محسوب می شود.

این انیمیشن به کارگردانی کیانوش دالوند و با همکاری بیش از صد نفر از هنرمندان عرصه انیمیشن کشور در شهر بروجرد که به طور رسمی پایتخت انیمیشن ایران نام گرفته، تولید شده است و پیش بینی می شود در بسیار از کشورهای دنیا زمینه اکران پیدا کند.

موفقیت اثر انیمیشن "رستم و سهراب" در حالی رخ می دهد که پیش از این نیز سریال انیمیشن دوبعدی آخرین فرستاده به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای شبکه آموزش به مدت 770 دقیقه بود تولید شد که علاوه بر پخش در شبکه آموزش در بیش از 20 کشور دنیا اکران شد.

صنعت انیمیشن بروجرد علاوه بر ظرفیتی برای عرض اندام این شهرستان در عرصه هنر - صنعت انیمیشن و درآمدزایی بالا می تواند سفیری فرهنگی برای معرفی قابلیت های فرهنگی کشورمان در عرصه های مختلف باشد.

صنعت انیمیشن به عنوان یکی از پرمخاطب ترین ظرفیت های هنری در دنیا استعداد سرمایه گذاری ویژه ای دارد که در صورت حمایت هر چه بیشتر از گروههای فعال در بروجرد می تواند پایتخت انیمیشن ایران را به عنوان قطبی بزرگ در این صنعت دنیا معرفی کند، چیزی که دستیابی به آن دور از دسترس نخواهد بود.

توجه هر چه بیشتر به این ظرفیت فوق العاده برای درآمدزایی و تاثیرگذاری فرهنگی در جهان انیمیشن در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" موضوعی است که به نظر می رسد افق های تازه ای را پیش روی این صنعت مهم در شهرستان بروجرد قرار خواهد داد.