احتمال ابقای احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اتمام دوره مسئولیت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور و در حالی که برخی گزینه ها به عنوان جایگزین وی مطرح هستند گفته می شود احتمال ابقای فرمانده فعلی نیروی انتظامی در سمت خود نسبت به سایر گزینه ها قوی تر است.

ابقای احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی برای یک دوره جدید در حالی است که در سال آینده اجلاس سران عدم تعهد در سال 2012 در جمهوری اسلامی ایران و همچنین انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برگزار می شود.

این در حالی است که از سردارنجات، سید محمد حجازی و سردار احمد رضا رادان به عنوان گزینه های احتمالی به جای سردار احمدی مقدم یاد می شد.

براساس این گزارش، سردار سرتیپ پاسدار احمدی مقدم در تیرماه سال 1384 با حکم فرماندهی کل قوا بعنوان فرمانده نیروی انتظامی منصوب و در سال 89 نیز رهبر معظم انقلاب به مدت دو سال دیگر حکم وی را تمدید فرمودند.



