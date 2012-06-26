برنامه های ورزشی ویژه تابستان در شرق تهران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به اینکه یکی از اولویتها و اهداف مدیریت شهری توسعه ورزش شهروندی از طریق نهادینه‌ کردن فرهنگ ورزش در میان خانواده‌هاست، گفت: در همین راستا تربیت بدنی منطقه 8 شهرداری برنامه های متنوع ورزشی ویژه ایام تابستان برای شهروندان تدارک دیده است.

وی افزود: همچنین در راستای توسعه ورزش همگانی بانوان نیز اقداماتی در رشته‌های آمادگی جسمانی، ورزش صبحگاهی، اروبیک، والیبال، هندبال، فوتسال، کاراته انجام گرفته است.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر کانونهای استعداد یابی در رشته های مختلف ورزشی تصریح کرد: با هدف شناسایی استعداد جوانان و نوجوانان سطح این منطقه جهت راهیابی به مسابقات، این کانونها مشغول فعالیت هستند.

وی به برپایی ایستگاههای تفریحی - ورزشی در بوستانهای شرق تهران اشاره کرد و گفت: بدون تردیدگسترش فرهنگ ورزش در میان نوجوانان و جوانان، سبب می شودآنان با تکیه بر اصول تربیتی به سمت ورزش هدایت شده و اوقات فراغت خود را به بهترین نحو سپری کنند .