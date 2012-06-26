هدف نیروی هوایی ترکیه آزمون پدافند هوایی سوریه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکساندر کوتس" روزنامه نگار روسیه در مطلبی در روزنامه "کمسمولسکایا پراودا"، با اشاره به تجاوز هواپیمای ترکیه به حریم هوایی سوریه و سقوط آن با ضد هوایی سوری می نویسد: ‌یک ‌منبع ‌در ‌نهادهای ‌نظامی ‌سوریه، به این روزنامه گفت که ‌دمشق برای ساقط کردن این هواپیما حتی ‌مجبور به استفاده ‌از ‌وسائل ‌مهم ‌ضد ‌هوایی هم نشد. ‌زیرا ‌جنگنده ‌ترکی بصورت ‌نمایشی ‌پرواز ‌می‌کرد ‌و ‌در ‌حریم ‌هوایی ‌کشور ‌دیگر ‌مانورهایی ‌انجام ‌می ‌داد ‌که ‌"حتی ‌توپ ‌های ‌ابتدایی ‌ضد ‌هوایی ‌کفایت ‌کردند ‌تا ‌آن ‌را ‌سرنگون ‌نمایند". ‌

این روزنامه نوشت: در ‌هر ‌حال، ‌دمشق ‌به ‌صورت ‌شدید ‌و ‌سازش‌ناپذیر ‌نشان ‌داد ‌که ‌برخلاف ‌لیبی ‌برای ‌واکنش ‌به ‌تجاوز ‌بالقوه ‌خارجی ‌امکانات ‌دارد.



در ادامه این مطلب آمده است: البته ‌بسیاری ‌از ‌ناظران ‌در ‌سوریه ‌معتقدند ‌که ‌حادثه ‌مورد ‌نظر ‌نه ‌فقط ‌یک ‌ماجراجویی ‌سبک‌سرانه ‌بلکه ‌یک ‌نوع ‌آزمایش ‌بود. ‌آنها ‌این ‌حادثه ‌را ‌با ‌فرار ‌خلبان ‌سوری ‌به ‌اردن ‌با ‌هواپیمای ‌میگ-21 ‌که ‌هفته ‌گذشته ‌رخ ‌داد، ‌مرتبط ‌می ‌نمایند. ‌در ‌رابطه ‌با ‌آن ‌فرار ‌خلبان ‌و ‌ربودن ‌هواپیما ‌می ‌توان ‌به ‌تشبیهات ‌شوم ‌به ‌حوادث ‌لیبی ‌دست ‌زد. ‌روز ‌21 ‌فوریه ‌دو ‌جنگنده ‌نیروی ‌هوایی ‌قذافی ‌از ‌لیبی ‌به ‌مالت ‌فرار ‌کرده ‌بودند ‌که ‌خلبانان ‌آنها ‌پناهندگی ‌سیاسی ‌درخواست نمودند ‌و ‌سامانه ‌شناسایی ‌"خودی ‌– ‌بیگانه" ‌به ‌دست ‌متخصصین ‌غربی ‌افتاد. ‌یک ‌ماه ‌بعد ‌غرب ‌به ‌بمباران ‌لیبی ‌پرداخت ‌که ‌در ‌واقع ‌سامانه ‌ضد ‌هوایی ‌خود ‌را ‌از ‌دست ‌داد.



در ادامه این مطلب آمده است: ‌حالا ‌کسی ‌تردیدی ‌ندارد ‌که ‌هواپیمای ‌سوری ‌با ‌همین ‌هدف ‌ربوده ‌شد. ‌این ‌فرار ‌خلبان ‌تصادفی ‌و ‌ناگهانی ‌نبود. ‌افسر ‌خائن ‌از ‌قبل ‌خانواده ‌خود ‌را ‌به ‌ترکیه ‌فرستاده ‌و ‌تنها ‌بعد ‌از ‌آن ‌از ‌سوگند ‌نظامی ‌تخلف ‌کرد.



آلکساندر کوتس در پایان به نقل از یک منبع آورده است: ‌متخصصین ‌ناتو تصور ‌کردند ‌که ‌سامانه ‌های ‌شناسایی ‌هواپیما‌های ‌سوریه ‌و ‌لیبی ‌از ‌یک ‌سیستم ‌رمزنویسی ‌برخوردارند. ‌به ‌احتمال ‌قوی، ‌کشف ‌رمز ‌با شتاب نامناسب ‌و ‌بدون ‌دقت ‌لازم انجام ‌شد ‌که ‌همین ‌امر ‌باعث گردید ‌که ‌این ‌"پرواز ‌اعلام ‌نشده" ‌برای ‌هواپیمای ‌جنگی ‌ترکیه ‌عواقب ‌اسفناکی ‌به ‌دنبال ‌داشته ‌باشد.