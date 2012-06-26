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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

جهان نژادیان:

45 هزار تن گندم از کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد خریداری می شود

45 هزار تن گندم از کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد خریداری می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا پایان شهریور 45 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان نژادیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون از کشاورزان 23هزار و 852 تن گندم خریداری شده است.

وی بیان داشت: از این میزان 15هزار و 295 تن توسط بخش خصوصی و هشت هزار و 557 تن توسط شرکت غله خریداری شده است.

جهان نژادیان عنوان کرد: بهای هر کیلوگرم گندم دروم 440 تومان و گندم معمولی 420 تومان است.

وی اظهار داشت: ارزش ریالی گندم خریداری شده 10 میلیارد و 259 میلیون و 287 هزار تومان است.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت: مهمترین مشکل در خریداری گندم نداشتن سیلو در شهرهای گرمسیری استان شامل بهمئی، گچساران، باشت، چرام و دهدشت است.

کد مطلب 1635545

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