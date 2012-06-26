برنامه های هفته جوان در لرستان به صورت گسترده برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد صبح سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان لرستان با تاکید بر استفاده از همه ظرفیتهای لازم برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان اظهار داشت: تعطیلات تابستان فرصت مناسبی است که به مسائل تربیتی، فرهنگی، ورزشی و ... جوانان بیشتر از گذشته توجه شود.

وی با بیان اینکه برنامه های اوقات فراغت جوانان باید نشاط آور و امیدوار کننده باشد، عنوان کرد: باید برنامه ریزی ها در این زمینه به گونه ای باشد که مناسب با روحیه و ویژگیهای خاص جوانان باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی توسط جوانان بیان داشت: برگزاری این اردوها هم در راستای ارائه خدمت به مناطق محروم تاثیر گذار است و هم برای جوانان نشاط آور خواهد بود.

شریعت نژاد با تاکید بر برنامه ریزی اصولی برای اوقات فراغت جوانان در استان لرستان یادآور شد: جوانان امروز سرمایه های آینده کشور هستند و در این راستا باید توجه ویژه ای نسبت به آنها در جامعه وجود داشته باشد.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن نسبت جوانان ایران بیان داشت: برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... برای جوانان باید در راستای مقابله با این جنگ نرم دشمن باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اعتماد به جوانان جامعه ادامه داد: باید به جوانان برای رشد و شکوفایی کشور در ابعاد مختلف بها داده شود و زمینه حضور آنها در زمینه های مختلف فراهم آید.

شریعت نژاد با تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن چند برنامه محوری در هفته جوان در استان لرستان بیان داشت: دستگاههای اجرایی متولی در این رابطه به صورت گسترده و وسیع به این موضوع ورود پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه حوزه جوانان یک حوزه گسترده و حساس است، ادامه داد: در این رابطه دستگاههایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، ورزش و جوانان، کمیته امداد، بهزیستی، و ... نسبت به ساماندهی اوقات فراغت جوانان در استان اقدامات لازم را انجام دهند.