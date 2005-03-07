غيبت دبير فدراسيون كاراته و پيامدهاي آن

به گزارش خبرنگار" مهر" همين چند ماه بيش بود كه تيم ملي كاراته در مسابقات جهاني مكزيك شركت نمود و مسائل پيش آمده بين سازمان تربيت بدني و رييس وقت فدراسيون و حاشيه هاي ناشي از آن باعث شد تيم ملي بزرگترين ضربه رامتوجه خود ببيند.

از آن زمان چند ماهي مي گذرد و حالا در فاصله كمتر از يك ماه به مسابقات ورزشي كشورهاي اسلامي اختلافات اخير بين رييس و دبير اين فدراسيون در حال فراهم نمودن شرايطي است كه در مسابقات جهاني مكزيك صدمات زيادي بر پيكره تيم ملي وارد كرد .

پس از بازگشت تيم ملي كاراته از پيكارهاي تداركاتي در بارسلون اسپانيا دبير فدراسيون به دلايل مختلف حضوري كمرنگ درمحل كارخود داشته وحتي در يكي دو روز گذشته نيز هرگز در پشت ميزكار خود رويت نشده است . بحث ها و انتقادات مطبوعات وكارشناسان نيز مزيد بر علت شد تا فدراسيون كاراته به جاي در پيش گرفتن راه حلي اصولي راه را به بيراهه رفته و خود عامل اصلي حاشيه شود.

از سوي ديگر برخي از نزديكان فدراسيون ايجاد مشكل و اختلاف شديد بين سمندر و عاشوري را در تعاريف دبير فدراسيون از مديريت سابقه فدراسيون در بارسلون ترسيم مي كنند. اين عده كه خود را علاقمند به نتيجه گيري كاراته و موفقيت آن مي دانند اعتقاد دارند سمندربراي تداوم يافتن در مديريت فدراسيون بايد نگاه دقيقتري به همكاران خود داشته باشد چرا كه عدم نتيجه گيري تيم ملي درعربستان و به دنبال آن پيكارهاي قاره اي اندونزي يعني ناكامي درگام و درپي آن سبب اعتماد از مديريت جديد خواهد بود.

اما نكته بارزوروشن در اين بين دورنگه داشتن تيم ملي از حاشيه است، درغير اين صورت اولين ضربه را متوجه تيم ملي خواهد نمود. عليرضا سمندر رييس فدراسيون كاراته دوران مديريت خود را به تازگي آغاز كرده است و اگر نخواهد مانع از گسترش دامنه اختلافات شود در آينده اي نه چندان دور با مشكلات عديده و لاينحلي روبرو خواهد شد.