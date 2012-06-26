  1. ورزش
۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سایت فیفا اشتباه کرده است/ سوری‌ها بازی در روز 14 شهریور را تایید کردند

سایت فیفا اشتباه کرده است/ سوری‌ها بازی در روز 14 شهریور را تایید کردند

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال بار دیگر بر برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران برابر سوریه در روز چهاردهم شهریورماه تاکید کرد و گفت: سایت فیفا زمان دیدار با سوریه را اشتباه اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه مسئولان فدراسیون فوتبال ایران زمان دیدار تدارکاتی تیم ملی کشورمان برابر سوریه را سه‌شنبه چهاردهم شهریورماه اعلام کرده‌اند، سایت فیفا روز 25 اوت 2012  (4 شهریورماه 1391) را زمان برگزاری این مسابقه عنوان کرده است.

امید جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: همانطور که پیش از این اعلام کردم، دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران برابر سوریه روز سه‌شنبه چهاردهم شهریورماه انجام خواهد شد و سایت فیفا به اشتباه زمان دیگری را برای این مسابقه اعلام کرده است.

وی افزود: طبق مکاتبات صورت گرفته بین مسئولان دو فدراسیون و تایید آن توسط فدراسیون فوتبال سوریه، دیدار تدارکاتی دو تیم ملی فوتبال ایران و سوریه روز سه‌شنبه چهاردهم شهریورماه در تهران برگزار می‌شود تا تیم ملی خود را برای دیدار با لبنان در هفته سوم از مرحله چهارم انتخابی جام جهانی که سه‌شنبه 21 شهریورماه در لبنان برگزار می‌شود، آماده کند.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال همچنین بار دیگر تاکید کرد: دیگر مسابقه تدارکاتی تیم ملی که پیش از دیدار با کره‌جنوبی در روز سه‌شنبه 25 مهرماه برگزار می‌شود، مسابقه با کره‌شمالی است که روز هجدهم مهرماه انجام خواهد شد.

کد مطلب 1635559

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