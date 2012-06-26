ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر سه شنبه در همایش سراسری قوه قضاییه که در جوار بارگاه رضوی برگزار شد، اظهار داشت: اگر تحقق سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند قانون باشد، مجلس شورای اسلامی از هیچ همکاری در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

وی افزود: در برخی از کشورها مانند چین سازمانی را برای برخورد با مفاسد اقتصادی تشکیل داده اند و توفیقاتی را در این بخش داشته اند.

وی با بیان اینکه اقدام های قوه قضاییه در برخورد با فساد مالی3 هزار میلیارد ریالی قابل تقدیر است، افزود: در جلسه اخیر سران سه قوه بر حمایت جدی از فعالیت های این قوه تاکید شده است و خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد.

وی به مسئله پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: باید همه مسئولان و دست اندرکاران مرتبط با مسئله پیشگیری از جرم گام های عملیاتی و متعارف در این راستا بردارند.

استقلال قوه قضاییه یک ژست حقوقی نیست

وی تاکید کرد: استقلال قوه قضاییه یک ژست حقوقی نیست و عامل دوام تمدن اسلامی است و باید به آن بهای بیشتری داد.

لاریجانی عنوان کرد: باید امنیت روانی در کشور بوجود بیاید و مردم زندگی قابل پیش بینی داشته باشند و در این راستا هیچ چیز جز قانون گرایی راهگشا نیست.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل کشور امنیت اجتماعی است که مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است افزود: قوه قضائیه در بحث امنیت اجتماعی باید طرف مردم باشد و برای احقاق حقوق آنان از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

وی افزود: باید با کمک کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سایر بخشهای تاثیر گذار اقدامهای اساسی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی سه کار مهم فراهم کردن ساز و کارهای اجرایی قوه قضاییه در کشور، ساماندهی حزب جمهوری و مجاهدت در اداره کشور را برای استقرار نظام اسلامی دنبال کرد افزود: در زمانی که قوه قضاییه وضع بسامانی نداشت با بکارگیری نیروهای خوشفکر توانست بنیانگذاری لوایح لازم برای استقرار قضاوت اسلامی را مدون کند، این تلاش طاقت فرسا در ابتدای انقلاب انجام شد و یک نمونه از آن تدوین قانون اساسی بود.

وی بیان کرد: بعدها با انجام اصلاحاتی در قانون و وضع قوانینی مانند قانون قصاص در آن عده ای در کشور جنجال آفرینی کردند، تا مانعی در تحقق عدالت اسلامی ایجاد کنند.

وی با اشاره به ساماندهی حزب جمهوری اسلامی توسط شهید بهشتی افزود: در کشوری که سابقه تاسیس حزب اسلامی در آن وجود نداشت سازماندهی قوی نیاز بود تا بتوان جریان وسیعی را به عنوان نهاد سیاسی مهم که پشتیبان مردم سالاری دینی بود را سامان دهد.

وی افزود: برای استقرار این نهاد احتیاج به ساز و کار بود که باید ایجاد می شد و این تلاش مضاعفی را از سوی شهید بهشتی نیاز داشت که متاسفانه به جای حمایت کج فکری برخی که نگاه منفی به این مقوله داشتند باعث شد این حزب نتواند دوام بگیرد.

وی بیان کرد: بنی صدر خود را به عنوان یک عنصر مردمی مطرح می کرد و فشار زیادی برای انحلال حزب جمهوری با نوشتن مقالات و هوچی گری بر شهید بهشتی وارد می کرد.

وی افزود: مجاهدت در اداره بهینه کشور توسط شهید بهشتی در زمانی اتفاق افتاد که بنی صدر به عنوان رئیس جمهور مشغول آشفته کردن فضا سیاسی و تنش در کشور بود، در حالی که باید ساز و کارهای آرامش را برای مردم فراهم می کرد.

شهید بهشتی دغدغه حفظ انقلاب را داشت

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مظلومیت شهید بهشتی در این بود که دغدغه حفظ انقلاب را داشت اما نوک پیکان اتهامات به سوی او بود و از طریق گروه های مختلف سیاسی تخریب شخصیت می شد.

لاریجانی با اینکه شهید بهشتی همه زندگی خود را وقف انقلاب کرد و دغدغه اجرای احکام نورانی اسلام را داشت، ادامه داد: مسئولان برای اینکه راه شهید بهشتی را ادامه بدهند باید دغدغه انقلاب را داشته باشند و نگران برطرف کردن تشویش ها و تنش های در کشور باشند مخصوصا وقتی نوک پیکان فشار از سوی دشمنان به سمت جمهوری اسلامی نشانه رفته است.

وی افزود: فشارهای سیاسی که در زمان شهید بهشتی بر او وارد می شد هم اکنون نیز بر مسئولان وارد می شود و تنها شکل آن عوض شده است، در چنین فضایی باید با دید باز صحنه را ببینیم و نگذاریم هر کسی به زعم خود مایه آشفتگی در کشور شود.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دغدغه دفاع از آرمان های انقلاب را داریم و می خواهیم انقلاب همچنان طراوت لازم را داشته باشد باید این را بپذیریم که همه برابر قانون مساوی هستند و همه با مسئولیتها و شئون مختلف باید در برابر قوه قضاییه مطیع باشند.

وی با بیان اینکه ادبیات دین ما بر پایه عدالت اسلامی تعریف شده است، افزود: همه در برابر قانون مساوی هستند و این مسئله ای نیست که به خاطر آن برای قوه قضاییه چالش به وجود آید.