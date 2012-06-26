به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری مدیر رادیو تابستانه صبح امروز با حضور خبرنگاران در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
رضا رضایی، مدیر رادیو تابستانه در این نشست خبری گفت: این شبکه رادیویی براساس پژوهش راهاندازی شدهاست. در مجموع این اتفاق ظرف کمتر از 30 روز رخ داد و رادیو تابستانه راهاندازی شد. این شبکه رادیویی طلوع و غروبش مشخص است بنابراین اهداف مشخصی در دستور کار دارد تا شنوندگان از این شبکه رادیویی برنامههای مورد نیازشان را در تابستان دریافت کنند.
وی ادامه داد: این شبکه رادیویی حاصل زحمات همکارانمان در حوزه فنی سازمان صداوسیما است که شبانهروز تلاش کردند تا این شبکه رادیویی به پیشنهاد معاون صدا تاسیس شود. رادیو تابستانه هدفش پاسخگویی به خانوادهها است. بنابراین برای این جامعه مخاطبان تلاش میکند، گرچه 88 روز دیگر این شبکه رادیویی خاموش میشود اما تلاش میکنیم پاسخگوی نیاز خانوادهها باشیم.
مدیر رادیو تابستانه اشاره کرد: رادیو تابستانه اهدافش را به شکل غیرمستقیم به مخاطب منتقل میکند با وجود آنکه چند روزی از راهاندازی رادیو تابستانه نمیگذرد اما با استقبال زیاد پیامکها از سوی شنوندگان روبرو شدهایم. بعنوان مثال یک روز از آنها خواستیم تا درباره بازیها و شیطنتهای روزهای کودکیشان بگویند. در آن روز پیامکهای زیادی ارسال شد. یکی از رویکردهای ما اخلاق محوری است.
رضایی با اشاره به تعداد پیامکهایی که به این شبکه رادیویی ارسال شده، گفت: از روز اول راهاندازی تاکنون 8 هزار پیامک دریافت کردهایم که 5 هزار پیامک مفید بوده است ما سعی کردهایم در برنامهها به مسائل مورد نیاز خانوادهها در ایام تابستان همچون خرید و فروش، اماکن تفریحی، نقاط گردشگری، معرفی تئاترها، فرهنگسراها و فیلمهای روی پرده سینما بپردازیم. این شبکه رادیویی روی موج 105.5 قابل دریافت است. همچنین مردم میتوانند از طریق اینترنت در نقاط مختلف ایران و حتی دنیا این شبکه رادیویی را دریافت کنند.
وی عنوان کرد: ما قصد داریم گفتگوهای زنده با خلبان در حال پرواز یا فرماندهان کشتیها برقرار کنیم. برنامههای رادیو تابستانه با ریتم تند و کوتاه به شنوندگان عرضه میشود. همچنین بازپخش طنزهای قدیمی با صدای هنرمندان همچون زندهیاد فرهنگ مهرپرور از چندی پیش آغاز شده که توانسته با مخاطبان ارتباط لازم را برقرار کند.
مدیر رادیو تابستانه با اشاره به یکی از اتفاقاتی که در این شبکه رادیویی افتاده گفت: چندی پیش آقایی به ما پیامک داد و گفت بخاطر گوش دادن به رادیو تابستانه با سرعت 140 در اتوبان همت حرکت میکند. من بعد از دریافت این پیامک به همکارانم اطلاع دادم تا کمی هیجان برنامهها را کم کنند تا منجر به اتفاقی نشود.
رضایی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات این شبکه رادیویی استفاده از برنامههای آرشیوی معاونت صدا است تا بتوانیم با پخش برنامههایی همچون "قصه ظهر جمعه" لحظات شادی را برای مخاطبان به ارمغان بیاوریم. همچنین با توجه به اینکه به ماه مبارک رمضان نزدیک میشویم تلاش خواهیم کرد برنامهها با شیب ملایم به این ماه پربرکت نزدیک شود. پخش بازیهای المپیک و پاراالمپیک از دیگر برنامههای این شبکه خواهد بود.
وی یادآور شد: برنامهها در این شبکه در سه بسته صبحگاهی، ظهرگاهی و عصرگاهی تقسیمبندی شده است و برنامهها از ساعت 8 الی 12 ظهر، 12 الی 16 و 16 الی 20 پخش میشود.
مدیر رادیو تابستانه با اشاره به ارتباطی که با استانداران برقرار کرده، گفت: تاکنون چهار استان اعلام آمادگی برای همکاری با این شبکه کردهاند. استاندار کرمان به شکل خودجوش مسابقهای برگزار کرده و 27 جایزه اهدا کرده است.
رضایی با اشاره به دیگر اقدامات این شبکه گفت: غنیسازی با تولیدات رادیویی، معرفی برنامههای تابستان، آسیب شناسی اینترنت، معرفی نقاط گردشگری و... از دیگر اقدامات ما بودهاست. همچنین تلاش کردیم با استودیوگریزی برنامهها تنوع بیشتری برای شنوندگان ایجاد کنیم.
وی در ادامه افزود: دو آیتم صبح ورزش و عصر ورزش از دیگر برنامههای این شبکه رادیویی است که با استقبال مخاطبان روبرو شده است. رادیو تابستانه تلاش میکند از طریق پیامهای غیرمستقیم به فضائل اخلاقی همچون امانت داری، حفظ آبروی دیگران، رازداری، وفابه عهد، صبر و بردباری، انتقادپذیری، از خود گذشتگی، ساده زیستی، همسایهداری و... میپردازد.
رضایی در پاسخ به این سئوال که آیا فعالیت این قبیل رادیوهای فصلی ادامه پیدا میکند یا نه؟ گفت: این مسئله بستگی به تصمیم معاون صدای سازمان صدا و سیما و تجربه رادیو تابستانه بستگی دارد.
مدیر رادیو تابستانه در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون استقبال خوبی از این شبکه رادیویی شده است و مخاطبی از پاریس که از طریق اینترنت این شبکه رادیویی را دریافت کرده بود، به ما پیامک داد و قدردانی کرد. امیدوارم روز به روز به رونق برنامههای این شبکه رادیویی افزوده شود.
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