هدیه مودیان خوش حساب براساس مصوبه شورای شهر قزوین افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید تقی مجابی در این باره اظهارداشت: افزایش 22 درصدی مشمول مودیانی که تمایل به پرداخت بدهی خود به صورت نقدی و یک جا و بدون استفاده از مزایای تقسیط بانک شهر را دارند می شود.

وی تسریع در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری در شش ماهه اول سال جاری، ایجاد انگیزه و تشویق بیش تر مودیان برای

پرداخت های نقدی و وصول مطالبات معوقه را از مهم ترین اهداف شهرداری قزوین در پیشنهاد افزایش هدیه 22 درصدی خواند و زمان اجرای مصوبه را از زمان تصویب تا پایان شهریور ماه سال جاری اعلام کرد.

وی افزود: این هدیه به چک های برگشتی به شرطی که تاریخ برگشت چک قبل از تاریخ تصویب مصوبه باشد و چک هایی که سر رسید آنها فرا نرسیده است تعلق خواهد گرفت و همچنین افرادی که در دو ماه از تاریخ مصوبه نسبت به خرید قبور در فاز دوم آرامستان بهشت حسینی اقدام می کنند نیز تعلق می گیرد.

مجابی بیان کرد: پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر، شهرداری قزوین می تواند بنا به صلاح دید همچنین با توجه به شرایط اقتصادی روز و تورم، زمان اجرای این مصوبه را تمدید یا لغو کند.