پذيرش دانشجوي دكتري در دانشگاه علم و صنعت

ثبت نام دانشجوي دوره دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران، در رشته هاي مهندسي برق، شيمي، صنايع، عمران، كامپيوتر، مكانيك، مواد، رياضي و معماري براي سال تحصيلي 85- 84 آغاز شد.