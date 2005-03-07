پذيرش دانشجوي دكتري در دانشگاه علم و صنعت

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، از شرايط اختصاصي داوطلبان اين آزمون مي توان به داشتن حداقل معدل 15 از 20 يا 3 از 4 در مقطع كارشناسي ارشد و موفقيت در آزمون ورودي شامل دو دو مرحله كتبي و مصاحبه علمي اشاره كرد.
از نكات مهم ديگر ثبت نام اين است كه پذيرفته شدگان نهايي مي بايستي تا قبل از امتحان جامع، امتحان زبان MCHE را با حداقل نمره 50 يا امتحان زبان تافل را با حداقل نمره 500 يا امتحان توليمو را با حداقل نمره 520 و يا امتحان زبان IELTS را با حداقل نمره 5/5 بگذرانند. در غير اين صورت حق شركت در آزمون جامع دكتري و ادامه تحصيل را نخواهند داشت.
داوطلبان حداكثر تا 27 فروردين فرصت ثبت نام دارند. آزمون كليه رشته هاي (غيراز معماري) هشتم ارديبهشت 84 و آزمون رشته معماري هشتم و نهم ارديبهشت برگزار مي شود.
كارت ورود به جلسه آزمون نيز در روز چهارشنبه هفتم فروردين از ساعت 30: 8 تا 30: 15 در حوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه توزيع مي شود.
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