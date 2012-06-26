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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

ماکنعلی خبر داد:

200 پایگاه تابستانه اوقات فراغت در لرستان تشکیل شد

200 پایگاه تابستانه اوقات فراغت در لرستان تشکیل شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان از تشکیل 200 پایگاه تابستانه برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان این استان خبر داد.

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد پایگاه تابستانه اوقات فراغت در سال گذشته 150 پایگاه بوده که با اقدامات صورت گرفته این تعداد در استان به 200 پایگاه در سالجاری افزایش یافته است.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود که در برنامه های اوقات فراغت اداره کل آموزش و پرورش لرستان بیش از 80 هزار دانش آموز شرکت داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین با اشاره به اجرای طرح هجرت 3 در لرستان بیان داشت: این طرح نیز با همکاری سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان اجرا می شود.

ماکنعلی ادامه داد: این طرح از اول تیرماه سالجاری شروع شده و 50 روز نیز طول خواهد کشید.

وی تصریح کرد: در قالب اجرای این طرح در استان 550 واحد آموزشی در استان زیباسازی، رنگ آمیزی، تعمیر میز و نیمکت و ... می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین با اشاره به برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی برای دانش آموزان استان نیز ادامه داد: در این راستا بیش از 400 نفر از دانش آموزان مناطق محروم استان به مشهد مقدس اعزام می شوند.

ماکنعلی یادآور شد: همچنین 600 نفر از دانش آموزان استان به اردوهای فرهنگی تربیتی بنیاد علوی اعزام می شوند.

کد مطلب 1635584

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