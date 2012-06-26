به گزارش خبرنگار مهر، لقمان کیا پاشا قبل از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دادگستری استان،‌ برگزار شد،‌ اظهار داشت: طی سال گذشته 101 هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف استان البرز شده است که 102 هزار پرونده مختومه اعلام شده است.



معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری کل استان البرز ادامه داد:‌ شورای های حل اختلاف در سال 82 عملاً در کشور به صورت امروزی شروع به فعالیت کرد.



کیاپاشا تصریح کرد: صلح و سازش از از زمان انسان های اولیه وجود داشته است، در فرهنگ ایرانی و دین ما این امر جایگاه ویژه ای دارد و پیامبر(ص) نیز فرموده است این کار از 70 سال عبادت برتر است.



معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری کل استان البرز افزود: در فرهنگ ایرانی ما میانجی‌گری کردن و دعوت به صلح و ساز در جایگاه ویژه ای است.



وی اظهار داشت:‌ در سال 45 قانون خانه های انصاف برای حل و فصل دعاوی بین مردم در روستاها تشکیل شد و دستگاه

قضایی مشاهده کرد که این امر را در شهرها نیز می توان اجرایی کرد بنابراین تصمیم گرفتند قانون شورای داوری را اجرایی کنند.



وی ادامه داد: این قانون در سال 57 منحل شد و دلیلی آن اینطور بیان شد که این قانون دخالت در امر قضا است .ولی در سال 75 با توجه به اینکه تعداد پرونده های قضایی ارسال شده به دادگسترها افزایش یافت، این حرف مطرح شد که از ظرفیت های مردم در اموری که پیچدگی قضایی ندارد استفاده شود و این موارد به آنها واگذار شود مانند پلیس به علاوه 10 که نمونه آن است.



وی گفت: در برنامه سوم توسعه اقتصادی، ماده 189 قانون تشکیل شورای حل اختلاف در سال 87 تصویب شد که همزمان با پایان ریاست آیت الله شاهرودی بود.



معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری کل استان البرز اظهار داشت: در این قانون صلاحیت ها افزایش پیدا کرد و برخی از کارها از دادگستری گرفته شد و به شورا داده شد.



کیاپاشا با اشاره به اینکه عمده ترین تغییر در خصوص صادر کننده رای بوده است، اضافه کرد: اعضای شورا نظر می دهند و قاضی مخالف و موافقت خود را اعلام می کنند.