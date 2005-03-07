آيت الله سيستاني كانديد دريافت جايزه صلح نوبل شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از سي. ان. ان، بيش از 6 هزار نفر از سراسر جهان اين درخواست اينترنتي را امضاء كرده و و حمايت خود را از اين روحاني برجسته شيعه اعلام كردند.

در اين درخواست اينترنتي آمده است : آيت الله سيستاني به تمام مسلمانان جهان نمونه خوبي از چگونگي در پيش گرفتن يك راه ه صلح آميز را براي حل مسائل پيچيده اجتماعي و چالش هايي كه با آن رو به رو مي شوند ارائه كرده است، وي ترور را محكوم كرده و بر قانون تساوى افراد در برابر قانون و قابل رسيدگى بودن اعمال مامورين دولت در محاكم عمومى تأكيد كرده است.

آيت الله سيستاني با نفوذ ترين روحاني شيعه در عراق است. وي همچنين دراين كشور نماد مرجعيت شيعه به شمار مي رود.

"هانا كالابات" يكي از نويسندگان اين درخواست در گفت وگو با خبرنگاران گفت : ما كلداني هستيم اما بخشي از مردم عراق نيز هستيم. ما ازهر كس كه بدون توجه به دين، قوميت و غيره به كشور خدمت مي كند حمايت مي كنيم. من يك انسان هستم و به انسانيت وفادار هستم.

وي افزود : پس از اين كه عراق به اشغال نيروهاي آمريكايي در آمد، مشكلات ميان سني ها و شيعيان و همچنين ميان شيعيان به وجود آمد، اما ما مرد حكيم و دانشمندي داشتيم كه از خونريزي جلوگيري كرد و ما را از شر جنگ داخلي رهايي بخشيد. اين امر دليل اصلي درخواست كانديد شدن وي براي جايزه صلح نوبل است.

شيعيان عراقي 60 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.

آيت الله سيستاني به عنوان رهبر معنوي درنظر گرفته مي شود كه از خانه خود در شهر مقدس نجف شيعيان را هدايت مي كند. وي همچنين سايت اينترنتي دارد كه به پرسش هاي ديني به سه زبان انگليسي، عربي و فارسي پاسخ مي دهد.

كالابات مي گويد : نقش وي در ترويج صلح تنها به عراق محدود نمي شود، بايد نقش او را بين المللي در نظر گرفت.

وي افزود : آيت الله سيستاني داراي آثاري است كه صلح را ترويج كرده و ما تصميم داريم اين مجموعه آثار را جمع آوري كنيم تا از درخواست خود حمايت كرده باشيم. ما معتقديم وي شايسته دريافت جايزه صلح نوبل است و اميدواريم اين رويا محقق شود.

اين در خواست همچنين توسط سازمان انجمن شهري عراق، گروهي از متشكل از فعالاني از بخشهاي گوناگون و گروه هاي قومي است، امضاء شده است.