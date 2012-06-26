پیام مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی در سالروز حمله شیمیایی به سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اوزومجو، مدیر کل سازمان منع سلاح های شیمیایی در پیامی به مناسبت 8 تیرماه سالروز حمله شیمیایی به شهر سردشت، با صدور پیامی همدردی خود را با شهداء و جانبازان شیمیایی این شهر ابراز داشت.

مدیر کل سازمان منع سلاح های شیمیایی در پیام خود آورده است: 28 ژوئن ، 8 تیرماه روز غم انگیزی برای مردم سردشت است. این روز یادآور قساوتی است که با کاربرد سلاح های شیمیایی علیه مردم این شهر صورت گرفته است. با ادای احترام به تمام کسانی که بر اثر این حملات وحشیانه جان خود را از دست داده اند، مایلم از طرف سازمان منع سلاح های شیمیایی همدردی خود را با مسئولین و مردم شهر سردشت ابراز نمایم. همچنین، قلوب ما برای آنانی که همچنان اثرات دردناک استفاده از سلاح های شیمیایی را تحمل می کنند، مالامال از درد است.

اوزومجو در بخشی از پیام خود با اشاره به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و اهدافی که این کنوانسیون در نابودی کامل سلاح های شیمیایی دارد، آورده است: این روز باید برای ما یادآور وظیفه مان در برچیدن کامل بلایای ناشی از سلاح های شیمیایی باشد. کنوانسیون سلاح های شیمیایی نشان دهنده اراده خلل ناپذیر جامعه بین المللی است که بشریت را مطمئن نماید که وحشت از سلاح های شیمیایی برای همیشه از بین رفته است.

مدیر کل سازمان منع سلاح های شیمیایی در پایان ضمن تاکید بر پایبندی تمام کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در دستیابی به اهداف کنوانسیون، ابراز امیدواری می کند که دیگر چنین حوادث دردناکی در جهان اتفاق نیافتد: با تقویت عزم مان برای تحقق کامل اهداف کنوانسیون این اطمینان را به جامعه بین المللی می دهیم که هرگز اجازه نخواهیم داد چنین حوادث غم انگیزی بار دیگر تکرار شود.

خاطرنشان می شود با توجه به اینکه کشورمان یکی از بزرگترین قربانیان سلاح های شیمیایی در جهان محسوب می شود، با تلاش ها و پیگیریهای سفارت و نمایندگی دایم کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی در هلند و پس از 14 سال از لازم الاجرا شدن کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی، با تصویب شورای اجرایی سازمان در سال 2010، مدیر کل سازمان موظف گردید هر ساله در سالروز حمله شیمیایی به شهر سردشت پیام همدردی با مردم این شهر صادر کند. این پیام سال گذشته برای نخستین بار و با برگزاری مراسم ویژه ای در محل سازمان صادر شد.