تيم هاي فوتبال الريان و السد قطر از يكديگرحمايت مي كنند

به گزارش خبرنگار" مهر" علي النعيمي مديركل باشگاه الريان و جاسم الروميهي مديركل باشگاه السد درنظردارند به هنگام بازي هاي خانگي اين تيم ها ، هواداران را براي تشويق يكديگر يكپارچه كنند. آنها همچنين ازهواداران باشگاه هاي ديگر درخواست كرده اند تا به هنگام بازي اين دو تيم به ورزشگاه بيايند و نمايندگان قطر را تشويق كنند.

الروميهي در گفت و گو با سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا اظهار داشت: در ليگ قطر ، اين دو تيم با يكديگر رقيب هستند اما در سطح آسيا ما نمايندگان قطر به حساب مي آييم . بنابراين فكر مي كنيم ايده خوبي است چنانچه ازهواداران بخواهيم تا با حضور در ورزشگاه به تشويق تيم هاي قطري بپردازند.

لازم به ذكر است تيم فوتبال السد كه در گروهC رقابت ها قرار دارد ، حسين كعبي ملي پوش كشورمان را به خدمت دارد.