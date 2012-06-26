به گزارش خبرنگار مهر، شهاب گردان در حاشیه تمرین امروز سه شنبه پرسپولیس در جمع خبرنگاران در خصوص مشخص نشدن سرمربی جدید پرسپولیس، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر تیم‌هایی هم که سرمربی دارند مشغول بدنسازی هستند. در فصل بدنسازی کل تیم دست مربی بدنساز است و سرمربی فعلا نقش خاصی ندارد! ضمن اینکه ما هم بدنساز خوبی داریم و از برنامه کلی عقب نیستیم.

وی درباره احتمال حضور یک دروازه بان دیگر در تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: من در این تیم تصمیم گیرنده نیستم. با مسئولان پرسپولیس هم در این خصوص حرفی نزده‌ام. باشگاه مختار است هر دروازه‌بانی را که صلاح می‌داند برای موفقیت تیم جذب کند و من هم در کنار او رقابت سالمی خواهم داشت.

گردان با تاکید بر اینکه برای کسب موفقیت به پرسپولیس آمده است، یادآور شد: پرسپولیس همیشه تیم بزرگی بوده است و من هم می‌خواهم در کنار این تیم افتخار کسب کنم. تمام تلاشم را به کار می‌گیرم تا در موفقیت‌های پرسپولیس سهیم باشم.

دروازه بان پرسپولیس در خصوص اینکه در این تیم گلرهای بزرگی حضور داشته‌اند، گفت: خوشحالم پیراهن تیمی را به تن دارم که نامش با قهرمانی عجین بوده و دروازه‌بان‌های بزرگی داشته است. سعی می‌کنم در این تیم با آرامش به موفقیت شخصی و تیمی برسم.

وی همچنین به تیم ملی اشاره و تاکید کرد: پرسپولیس مانند ویترین است و توانایی بازیکنان به راحتی در آن دیده می‌شود. هدفم این است که توانایی‌هایم را در این تیم نشان بدهم. مهدی رحمتی، علیرضا حقیقی و دروازه‌بان‌های تیم ملی از دوستان من هستند و امیدوارم در کنار آنها رقابتم را نزدیک‌تر کنم.

دروازه‌بان پرسپولیس در پاسخ به سئوالی مبنی بر پیشنهاد کی‌روش برای حذف جام حذفی گفت: من این موضوع را تازه از شما می‌شنوم. این اتفاقی عجیب است و از آن تعجب می‌کنم.

گردان درباره قرار گرفتن نامش در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای دور زدن قانون سقف قراردادها تاکید کرد: من این قانون را رعایت کردم و می‌خواهم در آرامش در پرسپولیس کار کنم.