جانبازان شناگر خراسان رضوی به رقابت های بین المللی آلمان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اعزام7 شناگر تیم این دانشگاه به رقابت های بین المللی شنای آلمان خبر داد.

محمدعلی سردار افزود: رقابت های بین المللی شنا آلمان، از 8 تا 12 تیر ماه سال جاری با حضور 145 تیم از سراسر دنیا در برلین برگزار می شود.

وی کسب مقام اول در مسابقات قهرمانی کشور توسط تیم تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را علت انتخاب این تیم جهت اعزام به مسابقات آلمان ارزیابی کرد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص میزان آمادگی تیم اعزامی به رقابت های بین المللی آلمان گفت: این تیم از دو ماه گذشته به صورت مداوم تمرینات خود را در محل مجموعه استخر استاندارد و المپیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد زیر نظر مربیان خود پیگیری کردند و در حال حاضر در سطح آمادگی مطلوبی قرار دارند.

مسابقات کشتی با چوخه در چناران برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران از برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات کشتی باچوخه گرامیداشت ایام نیمه شعبان در این شهرستان خبر داد.

محمدرضا سعیدی اظهار کرد: این رقابت ها در روز پنج شنبه 15 تیرماه سال جاری در چهار وزن 70، 80، 90 و 90+ کیلوگرم با یک کیلو ارفاق در محل گود کشتی با چوخه شهدای چناران‌" چلیشا" برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان چناران آخرین مهلت آمادگی ورزشکاران را برای حضور در این دوره از رقابت ها را تا تاریخ 13 تیرماه 91 اعلام کرد.

دعوت از 4 والیبالیست ناشنوای خراسان رضوی به اردو تیم ملی

4 والیبالیست ناشنوای خراسان رضوی به به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

پرویز نسایی، سیدمحمد حسینی، امیرنسایی و وحید طالبی، چهار والیبالیست ناشنوای استان هستند که از فردا به مدت یک هفته به منظور اعزام به مسابقات والیبال ناشنوایان جهان در اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت.

گفتنی است، این مسابقات از تاریخ 15 تیر ماه سال جاری در کشور بلغارستان برگزار می شود.

برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت در مشهد

معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت از 17 تیرماه در مشهد خبر داد.

هادی طالبیان این نمایشگاه را فرصتی برای ارائه توانمندی های دستگاه های دولتی و غیردولتی استان در بحث ساماندهی اوقات فراغت جوانان عنوان کرد.

وی از برپایی حدود 80 غرفه در قالب این نمایشگاه خبر داد و گفت: نمایشگاه اوقات فراغت از 17 تیرماه سال جاری به مدت 4 روز در محل سالن شهید بهشتی مشهد برگزار خواهد شد.

طالبان تاکید کرد: این نمایشگاه به عنوان بزرگترین نمایشگاه با موضوع اوقات فراغت در سطح کشور مطرح است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اوقات فراغت و تحصیل افراد را از دیگر برنامه های این نمایشگاه عنوان کرد.

آمادگی 60 درصدی ورزشکار خراسانی برای حضور در پارالمپیک 2012 لندن

ورزشکار خراسانی اعزامی به پارالمپیک 2012 لندن گفت: با تمرینات مستمر انجام شده به حدود 60 درصد آمادگی برای حضور در این رقابت ها رسیده ام.

زهرا جوانمرد افزود: با توجه به نزدیک شدن به زمان مسابقات پارالمپیک لندن، اردوهای تیم ملی تیرو کمان هر 15 روز یکبار در تهران برگزار می شود که به همراه راضیه شیرمحمدی از این استان در تمرینات تیم ملی حضور فعال داریم.

عضو تیم ملی تیر و کمان معلولان و جانبازان ایران اظهار امیدواری کرد: در صورتی که ورزشکاران از شرایط روحی مناسب برخوردار باشند و همچنین وضعیت جوی هوا در زمان برگزاری مسابقات مساعدت کند امید زیادی به کاروان اعزامی به مسابقات پارالمپیک برای کسب نتایجی در شان ورزش ایران وجود دارد.

برای کسب مدال طلا به مسابقات پارالمپیک 2012 لندن می روم

جودوکار کم بینای خراسانی گفت: برای کسب مدال طلا به مسابقات پارالمپیک 2012 لندن می روم.

حامد علیزاده افزود: در مجموعه مدال های ورزشی ام جای مدال بازی های المپیک خالی است که امیدوارم در این مسابقات موفق به کسب آن شوم.

وی با اشاره به آمادگی 60 درصدی خود برای اعزام به بازی های پارالمپیک پیش رو، اظهار داشت: خوشبختانه در شرایط روحی و جسمی مناسبی به سر می برم و تا زمان برگزاری این مسابقات به آمادگی کامل برای حضور پر قدرت در آن خواهم رسید.

گفتنی است این جودوکار کم بینای وزن 100- کیلوگرم به همراه سعید رحمتی دیگر نماینده خراسان رضوی از 11 تیر ماه سال جاری به مدت 14 روز در اردوی آماده سازی تیم ملی در کشور ازبکستان برای شرکت در بازیهای پاراالمپیک 2012 حضور دارند.