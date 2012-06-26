گرایش به مواد مخدر در نوجوانان ریشه در مشکلات خانوادگی دارد

مرجان فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوجوانان با مشکلات متعددی نظیر بحران های هویتی، بیداری غرایز جنسی، تعیین تصوری از خویشتن، ملحق شدن به گروه همسالان و جستجو برای ایفای نقش رضایت بخش در جامعه روبه رو هستند و عدم آگاهی والدین نسبت به نقش و وظایف خود، روانشناسی نوجوانی، تکرار کورکورانه روش های تربیتی نادرست، عدم توانایی در برقراری رابطه با نوجوانان سبب شده که آنان به مواد مخدر روی آورند.

وی در ادامه گفت: یکی از راه های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان، آگاه شدن اقشار جامعه و خانواده ها از خود مواد، مضرات آنها، زمینه های اعتیاد و نقش هر یک از آنها در جلوگیری از اعتیاد فرزندان و اطرافیانشان است.

کارشناس مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر ادامه داد: بنابراین والدین مؤثرترین عامل در نحوه زندگی روزمره فرزندان به شمار می آیند اما بهترین والدین هم به طور طبیعی روش های مقابله با مشکلات را نمی دانند.

وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از اعتیاد فرزندان عنوان کرد: برای با هم بودن زمان خاصی درنظر بگیرید، از سؤال کردن نترسید، سعی کنید هنگامی که فرزندتان از مدرسه برمی گردد، در خانه باشید، وعده های غذا را با یکدیگر و دسته جمعی صرف کنید، برقراری ارتباط مؤثر را یاد بگیرید، شنونده خوبی باشید، به پرسش های آنان پاسخ های صادقانه دهید، واکنش نشان ندهید، الگوی فرزند خود باشید، مقررات وضع کنید، برای رفت و آمد به خانه، محدودیتهای ویژه در نظر بگیرید، فرزندانتان را در بیرون از خانه کنترل کنید، با خانواده ای که فرزند شما برای مهمانی به منزلشان رفته است، تماس داشته باشید، به فرزندان خود بیاموزید تا به راحتی بتوانند میهمانی هایی را که در آن سیگار و مواد مصرف می شود، ترک کنند.

فتحی خاطرنشان کرد: تأیید و تشویق والدین، مؤثرترین عامل برای ایجاد رفتارهای مثبت و مطلوب در کودکان و نوجوانان است.