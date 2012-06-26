دو رشته جدید برای هنرجویان لودابی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صناعی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دو رشته پرورش قارچ و گرافیک در هنرستان کاردانش لوداب راه اندازی می شود.

وی بیان داشت: خوابگاه شبانه روزی این هنرستان آماده پذیرش 200 هنرجو در این خوابگاه است و ثبت نام در این هنرستان تا 15 تیرماه انجام می شود.

معاون آموزشی آموزش و پرورش لوداب عنوان کرد: استقبال دانش آموزان از رشته های هنری در این بخش چشمگیر است و استعدادهای زیادی نیز در این بخش وجود دارد.

وی تصریح کرد: با تلاش بیشتر و همکاری مسئولان در آینده رشته های دیگری نیز در این هنرستان تدریس خواهد شد.