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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

در کهگیلویه و بویراحمد/

دو رشته جدید برای هنرجویان لودابی ایجاد می شود

دو رشته جدید برای هنرجویان لودابی ایجاد می شود

گچساران - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی آموزش و پرورش لوداب گفت: در سال تحصلی جاری دو رشته جدید برای هنرجویان کار و دانش بخش لوداب ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صناعی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دو رشته پرورش قارچ و گرافیک در هنرستان کاردانش لوداب راه اندازی می شود.

وی بیان داشت: خوابگاه شبانه روزی این هنرستان آماده پذیرش 200 هنرجو در این خوابگاه است و ثبت نام در این هنرستان تا 15 تیرماه انجام می شود.

معاون آموزشی آموزش و پرورش لوداب عنوان کرد: استقبال دانش آموزان از رشته های هنری در این بخش چشمگیر است و استعدادهای زیادی نیز در این بخش وجود دارد.

وی تصریح کرد: با تلاش بیشتر و همکاری مسئولان در آینده رشته های دیگری نیز در این هنرستان تدریس خواهد شد.

کد مطلب 1635611

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