عبدالحسین آذرنگ، نویسنده، مترجم و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اثری که آماده چاپ دارم، کتاب «سقوطها و فروپاشیها» است که یک اثر تالیفی است و شامل مباحثی درباره سقوط و زوال قدرت در تمدنهای بزرگ و مطرح تاریخی است. تمدنهای از ابتدا تا کنون در این کتاب معرفی و دلایل سقوط شان بررسی شده است.
وی افزود: سال گذشته کتاب «تاریخ تمدن» از من توسط نشر کتابدار منتشر شد که این کتاب در حکم مکمل و جلد دوم آن است. تمدنهایی مانند مصر، بینالحرمین، عثمانی، چین، آمریکای لاتین، ایران و ... از تمدنهایی هستند که در این کتاب علل زوال و سقوط شان را بررسی کردهام. نوشتن متن کتاب بیش از یک سال به طول انجامید اما انجام تحقیقات مربوط به آن سالها زمان برد.
این محقق در ادامه گفت: «تاریخ تمدن» یک کتاب دانشگاهی، منبعی برای دانشجویان و حاصل گرداوری مطالب سالها تدریس تاریخ تمدن در دانشگاهها بود. «سقوطها و فروپاشیها» هم با حجمی 300 صفحهای قرار است توسط انتشارات جهان کتاب منتشر شود. من کتاب را به ناشر تحویل دادهام و قرار است به زودی برای کسب مجوز به ارشاد ارسال شود.
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