خراسان جنوبی میزبان یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ایل بیگی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری، اظهارداشت: در یازدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان سراسر کشور 109 دانشگاه از سراسر کشور شرکت خواهند کرد.

دبیراجرایی یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر کشور تعداد رشته های این المپیاد را 10 رشته ورزشی عنوان کرد و بیان داشت: فوتسال، هندبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، بدمینتون، شنا، دومیدانی، تکواندو و کاراته از جمله این رشته ها است.

وی تعداد شرکت کنندگان در این المپیاد ورزشی را دو هزار و 500 دانشجو و سرمربی از دانشگاه های سراسر کشور برشمرد و بیان کرد: همچنین 100 داوطلب دانشجو، 100 داور و 150 نفر عوامل اجرایی در یازدهمین المپیاد ورزشی فرهنگی دانشجویان دختر سراسر کشور شرکت می کنند.

ایل بیگی اضافه کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده از هر رشته ورزشی 16 تیم در المپیاد شرکت خواهند کرد.

وی به جایگاه خراسان جنوبی در این المپیاد اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به قابلیت های ورزشی این استان امیدواریم در رشته های انفرادی رزمی و دومیدانی مدال کسب کند.

ایل بیگی در خصوص وضعیت فضای ورزشی موجود در دانشگاه بیرجند برای برگزاری المپیاد فرهنگی و ورزشی، تصریح کرد: این المپیاد در سه سالن ورزشی بیرجند، سالن پردیس شوکت آباد، پردیس امیر آباد،‌سالن دانشگاه های پیام نور، علوم پزشکی، آزاد و صنعتی، سالن عفاف و استادیوم آزادی و یک سالن ورزشی آموزش و پرورش برگزار می شود.

بیش از یک میلیارد ریال برای برگزاری المپیاد هزینه شد

دبیراجرایی یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر کشور در خصوص تامین هزینه های اجرایی این المپیاد، اظهارداشت: تاکنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان در راستای تامین زیرساخت های دانشگاه هزینه شده است.

وی به برنامه های فرهنگی پیش بینی شده در این المپیاد اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری جنگ های شبانه، مسابقات فرهنگی، نمایشگاه های صنایع دستی، شرکت در نماز جمعه و برگزاری دعای کمیل، اکران فیلم، اجرای گروه تئاتر اصفهان، شب شعر و موسیقی و بازدید از اماکن تاریخی مذهبی از جمله این برنامه ها است.

ایل بیگی برگزاری اختتامیه به صورت جداگانه برای هر رشته و مراسم اختتامیه پایانی المپیاد را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این المپیاد ذکر کرد.

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند در پایان یادآور شد: یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر کشور از 15 تا 25 تیر ماه در بیرجند برگزار می شود.