  1. اقتصاد
۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

بهزاد به مهر اعلام کرد:

برق صنایع سهمیه بندی نمی‌شود

برق صنایع سهمیه بندی نمی‌شود

معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تابستان امسال برق صنایع سهمیه بندی نمی‌شود از افزایش 50 درصدی صادرات برق خبر داد و اعلام کرد: تابستان سال جاری هیچگونه خاموشی در سطح شبکه برق اتفاق نمی‌افتد.

محمد بهزاد امروز در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت تولید و مصرف برق در کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاه های برق کشور به بیش از 66 هزار و 180 مگاوات افزایش یافته است که از این میزان حدود 58 هزار مگاوات ظرفیت عملیاتی تولید همزمان برق و انرژی در کشور است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه تولید فعلی برق کشور به بیش از 46 هزار و 600 مگاوات افزایش یافته است تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون رکورد پیک مصرف برق در کشور 40 هزار و 410 مگاوات ثبت شده است.

این مقام مسئول از افزایش 4 درصدی رشد مصرف برق در کشور از ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و یادآور شد: سال گذشته رکورد پیک مصرف برق به 42 هزار و 248 مگاوات رسیده بود.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اتمام رسیدن تعمیرات اساسی نیروگاه ها و شبکه توزیع و انتقال برق هیچ گونه نگرانی برای تامین برق مشترکان در فصل تابستان وجود ندارد یادآور شد از سال گذشته تا کنون حدود 5 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.

وی باتاکید بر اینکه برای تابستان سال جاری تا مرز 5 درصد رشد مصرف خود را آماده تامین انرژی مورد نیاز مشترکان کرده ایم اظهار داشت: در شرایط فعلی مجموعه صنعت برق کشور برای تامین برق و انرژی مورد نیاز مشترکان در آمادگی کامل به سر می برد.

معاون وزیر نیرو همچنین با رد سهمیه بندی برق صنایع عمده کشور بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ گونه محدودیتی برای عرضه برق به صنایع عمده و مشترکان خانگی، تجاری، عمومی، اداری و کشاورزی ایجاد نشده است.

این مقام مسئول همچنین خواستار همکاری بیشتر مردم در مدیریت مصرف برق کشور شد و تاکید کرد: همچنین از ابتدای سال جاری حجم صادرات برق کشور در کشورهای همسایه بیش از 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بهزاد از افزایش 5 درصدی مصرف برق صنایع و رشد 10 درصدی مصرف برق کشاورزی از ابتدای سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: پیش بینی می کنیم در تابستان سال جاری هیچگونه خاموشی برنامه ریزی شده ای در سطح شبکه برق اعمال نشود.

کد مطلب 1635619

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