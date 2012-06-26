محمد بهزاد امروز در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت تولید و مصرف برق در کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاه های برق کشور به بیش از 66 هزار و 180 مگاوات افزایش یافته است که از این میزان حدود 58 هزار مگاوات ظرفیت عملیاتی تولید همزمان برق و انرژی در کشور است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه تولید فعلی برق کشور به بیش از 46 هزار و 600 مگاوات افزایش یافته است تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون رکورد پیک مصرف برق در کشور 40 هزار و 410 مگاوات ثبت شده است.

این مقام مسئول از افزایش 4 درصدی رشد مصرف برق در کشور از ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و یادآور شد: سال گذشته رکورد پیک مصرف برق به 42 هزار و 248 مگاوات رسیده بود.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اتمام رسیدن تعمیرات اساسی نیروگاه ها و شبکه توزیع و انتقال برق هیچ گونه نگرانی برای تامین برق مشترکان در فصل تابستان وجود ندارد یادآور شد از سال گذشته تا کنون حدود 5 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.

وی باتاکید بر اینکه برای تابستان سال جاری تا مرز 5 درصد رشد مصرف خود را آماده تامین انرژی مورد نیاز مشترکان کرده ایم اظهار داشت: در شرایط فعلی مجموعه صنعت برق کشور برای تامین برق و انرژی مورد نیاز مشترکان در آمادگی کامل به سر می برد.

معاون وزیر نیرو همچنین با رد سهمیه بندی برق صنایع عمده کشور بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ گونه محدودیتی برای عرضه برق به صنایع عمده و مشترکان خانگی، تجاری، عمومی، اداری و کشاورزی ایجاد نشده است.

این مقام مسئول همچنین خواستار همکاری بیشتر مردم در مدیریت مصرف برق کشور شد و تاکید کرد: همچنین از ابتدای سال جاری حجم صادرات برق کشور در کشورهای همسایه بیش از 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بهزاد از افزایش 5 درصدی مصرف برق صنایع و رشد 10 درصدی مصرف برق کشاورزی از ابتدای سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: پیش بینی می کنیم در تابستان سال جاری هیچگونه خاموشی برنامه ریزی شده ای در سطح شبکه برق اعمال نشود.