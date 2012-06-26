رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه در این شهرستان ظهر سه شنبه با حضور علی جعفری معاون فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران و مسئولان ادارات این منطقه در سالن آفرینش فیروزکوه برگزار شد.

رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه به اولویت های این اداره اشاره کرد و از ارتباط با انجمن ها و همکاری با ادارات در بعد فرهنگی خبر داد.

در این مراسم از خدمات مهدی کیهور رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه نیز تقدیر شد.

در سوابق بهزاد نجفی 21 سال سابقه فرهنگی، مسئول ستاد اقامه نماز، مسئول تشکیلات دانش آموزی و پنج سال رئیس فنی و حرفه ای پاکدشت دیده می شود.