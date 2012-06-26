ورود به پیش دبستانی 14 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح دفتر اداره عشایری آموزش و پرورش در گلستان، به سیاست های وزارت آموزش و پرورش در خصوص پیش دستانی ها اشاره کرد و گفت: با تشکیل دفتری با همین عنوان در وزارت آموزش و پرورش و طی فعالیت 2 ساله این دفتر آمار ورودی ها رشد یافته است.

وی اظهار داشت: سیاست گذاری و نظارت در این بخش با معاونت ابتدایی است و اجرای آن به بخش غیردولتی سپرده شده است.

وی به تلاش های صورت گرفته در اجرای طرح 3-3-6 از سوی آموزش و پرورش استان اشاره کرد و افزود: ساختار 3-3-6 همه تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیست بلکه قسمت مهم و اثر گذاراین تحول بوده و نیازمند تعامل همه دستگاه ها و افراد جامعه است.

قربان افزود: آموزش و پرورش استان گلستان در اجرای سیاست ها و راهکارهای وزارت آموزش و پرورش مناسب عمل کرده و در تمهید مقدمات اجرای طرح ۳-۳-۶ بسیار خوب درخشیده است.

وی در ادامه اظهار داشت: آنچه در استقرار این نظام اهمیت دارد، تجهیز کلاس های ششم ابتدایی به امکانات فن آوری است و برای رسیدن به توسعه پایدار راهی جز آشنا نمودن دانش آموزان با علم نوین و فن آوری و توسعه این رشته ها نداریم.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در استان و داشتن مدارس و آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شهرستان های استان از اقدامات صورت گرفته در امر تولیدی کردن هنرستان ها تقدیر و تاکید کرد: توسعه رشته ها و تجهیز این هنرستان ها در راستای نیازها و ظرفیت های موجود در منطقه باشد.