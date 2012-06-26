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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

قربان اعلام کرد:

ورود به پیش دبستانی 14 درصد رشد داشت

ورود به پیش دبستانی 14 درصد رشد داشت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: آمار ورودی به پیش دبستانی از 36 درصد در دو سال اخیر به بیش از 50 درصد رسیده است که رشدی 14 درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح دفتر اداره عشایری آموزش و پرورش در گلستان، به سیاست های وزارت آموزش و پرورش در خصوص پیش دستانی ها اشاره کرد و گفت: با تشکیل دفتری با همین عنوان در وزارت آموزش و پرورش و طی فعالیت 2 ساله این دفتر آمار ورودی ها رشد یافته است.

وی اظهار داشت: سیاست گذاری و نظارت در این بخش با معاونت ابتدایی است و اجرای آن به بخش غیردولتی سپرده شده است.

وی به تلاش های صورت گرفته در اجرای طرح 3-3-6 از سوی آموزش و پرورش استان اشاره کرد و افزود: ساختار 3-3-6 همه تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیست بلکه قسمت مهم و اثر گذاراین تحول بوده و نیازمند تعامل همه دستگاه ها و افراد جامعه است.

قربان افزود: آموزش و پرورش استان گلستان در اجرای سیاست ها و راهکارهای وزارت آموزش و پرورش مناسب عمل کرده و در تمهید مقدمات اجرای طرح ۳-۳-۶ بسیار خوب درخشیده است.

وی در ادامه اظهار داشت: آنچه در استقرار این نظام اهمیت دارد، تجهیز کلاس های ششم ابتدایی به امکانات فن آوری است و برای رسیدن به توسعه پایدار راهی جز آشنا نمودن دانش آموزان با علم نوین و فن آوری و توسعه این رشته ها نداریم.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در استان و داشتن مدارس و آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شهرستان های استان از اقدامات صورت گرفته در امر تولیدی کردن هنرستان ها تقدیر و تاکید کرد: توسعه رشته ها و تجهیز این هنرستان ها در راستای نیازها و ظرفیت های موجود در منطقه باشد.

کد مطلب 1635665

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