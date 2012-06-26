  1. جامعه
۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

خادم:

80درصد پروژه‌های عمرانی توسط مناقصه محدود واگذار شده است

80درصد پروژه‌های عمرانی توسط مناقصه محدود واگذار شده است

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان این که نحوه واگذاری پروژه های شهرداری در سال 90 نسبت به سال 89 ، به سمت مناقصه عمومی و محدود حرکت مثبت و رو به جلویی داشته است گفت:مجموع پروژه های واگذار شده به شرکت های وابسته به شهرداری ، 50 درصد از طریق مناقصه عمومی و 80 درصد از طریق مناقصه محدود بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در جلسه امروز شورای شهر و در جریان ارائه گزارش عملکرد مالی معاونت های شهرداری تهران با بیان این مطلب اظهار کرد : این روند در مناطق در مقایسه به معاونت ها بهتر بوده است البته جنس کار مناطق با معاونت ها نیز تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه 70 درصد از مجموع 180 پروژه عمرانی شهرداری مورد بازدید قرار گرفته است افزود : میانگین درصد پیشرفت در پروژه ها 70 درصد بوده است . همچنین 1/7 درصد از پروژه ها جلوتر اززمان و 3/37 درصد از پروژه ها نیز بر اساس زمان بندی پیش می روند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ، تمام پروژه ها را فعال و بدون تعطیلی کارگاه اعلام کرد و گفت : از مجموع 126 پروژه بازدید شده ، 47 مورد اتمام یافته و به صورت کامل به بهره برداری رسیده اند همچنین سال خاتمه 50 مورد از پروژه ها نیز سال 90 نبوده و انتظار پایان یافتن آنها نیز دراین سال وجود نداشته است.

خادم به علل تاخیر در اتمام پروژه ها اشاره کرد و افزود : عدم تامین زمین ، کمبود نقدینگی ، تعدد دستگاه های اجرایی ، معارضان ملکی و تاسیساتی و.. از جمله عوامل تاثیر گذار در تاخیر پروژه ها بوده اند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تصریح کرد : برخی علل تعویق پروژه ها به شهرداری مربوط می شود و برخی به دیگر دستگاه ها . این گزارش نیز جنبه تحلیلی نداشته و صرفا اوضاع را توصیف می کند.

وی در ادامه گفت : از مجموع پروژه های واگذار شده به شرکت های وابسته به شهرداری ، 50 درصد از طریق مناقصه عمومی و 80 درصد از طریق مناقصه محدود واگذار شده اند که حرکت رو به جلویی است.
 

کد مطلب 1635672

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