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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

در کهگیلویه و بویراحمد/

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی جان سه نفر را نجات داد

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی جان سه نفر را نجات داد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مسئول هماهنگ کننده پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اعضای بدن بیمار مرگ مغزی هم استانی جان سه نفر را نجات داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان عباسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اهدا دو کلیه و کبد این بانوی هم استانی که در اثر تومور مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، سه بیمار نیازمند به این اعضای حیاتی، نجات یافتند.

وی بیان داشت: بیمار مرحومه فاطمه فلسفیان 44 ساله از سادات امامزاده علی(ع) دهدشت و ساکن شهر یاسوج است که با رضایت خانواده اش این عمل خداپسندانه انجام گرفت.

عباسی افزود: پس از اظهار رضایت خانواده آن مرحومه، تیم جراحی پیوند اعضای شیراز در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج حضور یافته و اعضای نامبرده برای پیوند به نیازمندان به بیمارستان نمازی شیراز انتقال یافت.

کد مطلب 1635678

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