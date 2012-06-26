روشنایی جدیددر تونل"بزن"/ فارس سومین استان ازنظرتعداد دانشجودر پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فدایی مدیرکل راه و شهرسازی لارستان در جریان نصب سیستم جدید روشنایی درتونل مذکورعنوان داشت: تونل بزن باطول920 متر وعرض 13 متر یکی ازمهمترین تونل های حوزه استحفاظی این اداره کل به حساب می آید که به دلیل قرارگرفتن درمحورترانزیتی شیراز-لار- بندرعباس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فدایی افزود: نصب سیستم جدید روشنایی در تونل بزن لارستان برای اولین بار در جنوب کشور در حال انجام است و پیش از این استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی مجهز به این سیستم بوده اند.

مدیر کل راه و شهرسازی لارستان ادامه داد: به دلیل فرسودگی و عدم کارآیی لازم در سیستم روشنایی تونل بزن ، با پیگیریهای انجام شده اعتبار لازم برای نصب سیستم جدید روشنایی اخذ شده ودر حال حاضر عملیات تعویض سیستم روشنایی تونل مذکور در حال انجام است به همین منظور محدودیت ترافیکی در این تونل همه روزه از ساعت 7 صبح الی 19 عصر به مدت 2 ماه برقرار است.

وی همچنین از رانندگان خواست ضمن توجه به علائم هشداردهنده نصب شده و توضیحات مأمورین ، احتیاط لازم را در گذر از این تونل به عمل آورند تا از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری شود.

فدایی عنوان داشت: با نصب سیستم جدید روشنایی قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات از طریق فیبر نوری و سیستم GPRSبه مرکز کنترل واقع در اداره کل راه و شهرسازی لارستان فراهم خواهد شد که از این طریق امکان کنترل میزان نوردهی قطع و وصل چراغ های نصب شده در داخل و خارج از تونل به صورت دستی و اتوماتیک فراهم خواهد شد .

وی افزود: از دیگر مزیتهای این پروژه کنترل مانیتور آنلاین توسط اینترنت وهمچنین دریافت آلارم بوجود آمده از طریق پیامک را می توان نام برد.

فارس سومین استان ازنظر تعداد دانشجو در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس گفت: فارس سومین استان ازنظر تعداد دانشجو و تعداد مراکز وواحدها در دانشگاه پیام نور کشور است.

دکتر مظلومیان که درجمع مدیران ستاد دانشگاه پیام نور فارس سخن می گفت، با اشاره به نقش کلیدی بودن استان فارس در سطح دانشگاه پیام نوراظهارداشت: از استان فارس انتظار وتوقعات زیادی می رود که همین توقعات، وظیفه همکاران را دوچندان می کند که این امرموجب شده مدیران استان تلاش شبانه روزی داشته باشند.

وی خواستارایجاد راهکارهای لازم برای ارزیابی و رتبه بندی مراکز وواحدهای دانشگاه شد و از مدیران خواست علاوه برمجموعه های داخلی، برمراکز وواحدها نیز نظارت لازم داشته باشند.

وی با بیان اینکه خالص بودن نیتها تاثیر معنوی بسزایی در کار خواهد داشت، یادآورشد: اگر در فعالیت هایمان هدف را رضای خداوند قرار دهیم آن وقت برکات خداوندی شامل حال ما خواهد شد.