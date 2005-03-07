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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۵۵

/ويژه برنامه هاي نوروزي صدا و سيما/

پخش مجموعه "سينما و سلطه" در ايام نوروز از شبكه سوم سيما

مجموعه برنامه "سينما و سلطه" به منظور بررسي آخرين ساخته هاي هاليوود در روزهاي عيد نوروز از تلويزيون پخش مي شود.

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين مجموعه برنامه در نظر دارد تا فيلم هاي معروف هاليوودي را كه به تازگي توليد و اكران شده اند را از نظر موضوعي و ساختاري مورد بحث و بررسي كارشناسانه قرار دهد و وجوه مختلف معنايي آن را به دقت بررسي كند تا زير ساخت هاي آن را براي بينندگان روشن كند.
همچنين اين برنامه به تحليل ديدگاه هايي مي پردازد كه منشا اصلي برنامه ريزي ها و توليد فيلم در سينماي هاليوود را تشكيل مي دهد كه در نتيجه موجب توليد آثار با شكل و موضوع هاي خاص مي شود.
در اين برنامه كارشناسان سينمايي به بحث و بررسي درباره آثار سينمايي مورد نظر اين فيلم مي پردازند و به تبيين و بررسي كارشناسانه آثاري در اين برنامه مي پردازند كه گوشه هايي از آن به نمايش در مي آيد. اين بررسي به صورت گفتار متن ( نريشن )پخش مي شود و بخش هايي از آن در استوديو ارايه مي شود.
مجموعه برنامه " سينما و سلطه " كه تهيه كنندگي آن را ناصر شيخ اثني عشري برعهده دارد، در قالب 15 قسمت 55 دقيقه اي توليد و از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.

کد مطلب 163570

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