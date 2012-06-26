ساختار تشکیلاتی هیئت فوتبال خراسان رضوی بازسازی می شود

عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار های مهمی در دستور کار هیئت فوتبال قرار دارد ازجمله می توان به تغییر اساسی در نگرش ها، بررسی و حل مشکلات و ساماندهی مسابقات فوتبال استان و شهرستان ها اشاره کرد.

وی تصریح کرد: تعامل و همفکری اهالی فوتبال خراسان رضوی را پیش شرط توسعه و پویایی این رشته پرطرفدار ورزشی می داند و بر این باور است که رنج کشیدگان فوتبال این دیار بایستی برای تحقق این امر مشارکت جمعی داشته باشند.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی افزود: درهای هیئت فوتبال استان برای بهره مندی از تجربیات و راهنمایی های کارشناسان و صاحب نظران باز است و دست همه زحمت کشان را به گرمی می فشاریم.

وی ادامه داد: سعی داریم کمیته داوران منطبق بر AFCو فدراسیون فوتبال شکل گیرد.

چمنیان گفت: برنامه ریزی برای اینکه خراسان رضوی تبدیل به پایگاه استعدادیابی و آموزش فوتبال کشور شود در دست اقدام است.

وی نجات فوتبال را در گرو طرح چشم انداز فوتبال آسیا "آسیا ویژن" دانست و افزود: اجرای این طرح نوعی امتیاز برای استان محسوب می شود به گونه ای که شرایط و امکانات اجرای این طرح برای استان مهیا است ودر آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

وی طرقبه شاندیز را بعنوان یک ظرفیت بالا در فوتبال دانست وگفت:طرقبه شاندیز با داشتن سابقه خوب در گذشته و معرفی چندین تن از بازیکنان ،داوران و نیز تیم های فوتبال و فوتسال به استان و کشور دارای آینده روشنی است.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی ادامه داد: هر گونه حمایتی که در توان هیئت باشد دریغ نخواهیم کرد و در خصوص زیر ساخت های ورزشی شهرستان طرقبه شاندیز رایزنی و پیگیری لازم را انجام می دهیم.