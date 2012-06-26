مبارزه با سن در 3800 هکتار از مزارع هشترود

اسماعیل کریمی اصل پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در هشترود افزود: مبارزه با سن گندم در این شهرستان از اواسط اردیبهشت ماه به محض ریزش سن مادری به مزارع شروع شده و تاکنون در حدود دو هزار هکتار علیه سن مادری و هزار و 800 هکتار علیه پوره های سن مبارزه صورت گرفته است.

وی افزود: در راستای مبارزه اصولی با آفت سن گندم علاوه بر تشکیل کلاسها و کارگاههاو همایش بزرگ مبارزه همگانی با سن غلات و برگزاری جلسات متعدد ستاد مبارزه،از تعداد هفت دستگاه سمپاشی توربولایئر و5دستگاه سمپاش پشت تراکتوری استفاده می شود .

کریمی اصل اعلام نمود با اینکه این آفت در میزان عملکرد از نظر کیفیت وکمیت می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد از کشاورزان منطقه خواست اقدامات کنترلی مانند تناوب کشت گندم،جو؛حبوبات،زود کاشت گندم ،استفاده مناسب از کودهای شیمیایی ،کنترل علفهای هرز،برداشت سریع محصول ،عدم کشت گندم در اراضی کم بازده و شیب دار و مجاور وپنا هگاه ها و همچنین مبارزه با این آفت آفت را همه ساله جدی بگیرند.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: در این زمینه کارشناسان کشاورزی در قالب طرح های نظارتی شبکه های مراقب وپیش آگاهی وشرکتهای فنی و مشاوره ای کار نظارت و هدایت بر مزارع و وضیعت آفت را پیگیری می کنند.

وی سطح زیر کشت گندم را 60هزار هکتار اعلام کرد و گفت پیش بینی می شود در سطح 5000هزار هکتار از مزارع این شهرستان در سه مرحله سن مادری وپوره های سن(مرحله پورگی)و سن برگشتی مبارزه صورت بگیرد.