خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: کتاب حاضر، کتابی درباره 11 سپتامبر نیست، درباره اتفاقات پس از آن هم نیست. این کتابی است که متأثر از آن واقعه مهیب نوشته شده و به دنبال فهم پرسشی است که پس از آن ویرانی گسترده مطرح شد، چرا مردم از آمریکا متنفر هستند؟

این کتاب درباره واقعه 11 سپتامبر نیست، چرا که پرسشی که آن حادثه سهمگین را ایجاد کرد، نیازمند بررسی مشکلاتی است که قبل از این حادثه وجود داشت، مشکلاتی که صرف ‎نظر از آن حادثه همچنان وجود دارند. اگر چه اکنون پیچیده‎تر و سیال‎تر شده و پرداختن به آنها ضرورت بیشتری پیدا کرده، اما بازهم آن‎چنان به چشم نمی‎آید، چرا که حادثه 11 سپتامبر که بحثی جدی و رسیدگی کاملی را به دنبال نداشت تنها باعث شد تا دوباره مسئله روابط آمریکا با دیگر کشورهای جهان مطرح شده و در اولویت قرار بگیرد. در این کتاب به پیش‏زمینه و شرایطی پرداخته می‎شود که قبل از حادثه وجود داشتند.

هدف نویسندگان از این کتاب، تکرار مکررات و تنها شکایت از آمریکا نیست، بلکه می‎خواهند به ابن موضوع بپردازند آن مسائل مهمی که مردم را به دو دسته تقسیم کرده، چیست و چه دلایلی برای تنفر مردم از آمریکا وجود دارد؟ بحث و گفتگوی نویسندگان درباره آمریکا به هیچ وجه یک بحث سیاسی ساده نیست یا یک گفتگو درباره الزامات اخلاقی نیست. این گفتگو در یک بافتار صورت می‎گیرد که از اسطوره‎های ملی و روایت‎های تاریخی تشکیل شده و به تصویری که ایالات متحده از خویش دارد، شکل می‎دهد. مسائل مربوط به جنگ، تجارت و سیاست خارجی در بافتاری فرهنگی درک می‎شوند و با کمک تاریخ و اسطوره‎های ملی آمریکا رمزگذاری و رمزگشایی می‎شوند.

در این کتاب بررسی می‏شود، تولیدات فرهنگی آمریکاچه چیزی درباره تصویر آمریکا از خود و فهمی که از جهان دارد، به ما ارائه می‏دهد. پیوندهای میان تصویر و ایده‎ها بررسی می‏شوند و به این سؤال پاسخ داده می‎شود که این تصاویر چگونه بر نگرش‏های مربوط به مسائل وخیم نظامی و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور با دیگر کشورهای جهان تأثیر می‎گذارند. گفتمان سیاسی آمریکا با ارجاع به این اسطوره‏های ملی و روایت‏های تاریخی در سال‏های پس از واقعه 11 سپتامبر است که به حیات خود ادامه می‏دهد.

مریل وین دیویس نویسنده و انسان شناس است که کتاب‏های متعددی نوشته مشهورترین کتاب جدید او "داروین و بنیادگرایی"، و "پیش درآمدی بر انسان‏شناسی" است. وی اهل ولز است. او به همراه ضیاءالدین سردار که کتاب "مطالعات فرهنگی" او پرفروش بوده کتاب مذکور را نوشته‏اند.

این کتاب، توسط مؤسسه خط ممتد اندیشه ترجمه شده و برای نوبت اول از سوی انتشارات امیرکبیر روانه بازار نشر شده است.