خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: کتاب حاضر، کتابی درباره 11 سپتامبر نیست، درباره اتفاقات پس از آن هم نیست. این کتابی است که متأثر از آن واقعه مهیب نوشته شده و به دنبال فهم پرسشی است که پس از آن ویرانی گسترده مطرح شد، چرا مردم از آمریکا متنفر هستند؟
این کتاب درباره واقعه 11 سپتامبر نیست، چرا که پرسشی که آن حادثه سهمگین را ایجاد کرد، نیازمند بررسی مشکلاتی است که قبل از این حادثه وجود داشت، مشکلاتی که صرف نظر از آن حادثه همچنان وجود دارند. اگر چه اکنون پیچیدهتر و سیالتر شده و پرداختن به آنها ضرورت بیشتری پیدا کرده، اما بازهم آنچنان به چشم نمیآید، چرا که حادثه 11 سپتامبر که بحثی جدی و رسیدگی کاملی را به دنبال نداشت تنها باعث شد تا دوباره مسئله روابط آمریکا با دیگر کشورهای جهان مطرح شده و در اولویت قرار بگیرد. در این کتاب به پیشزمینه و شرایطی پرداخته میشود که قبل از حادثه وجود داشتند.
هدف نویسندگان از این کتاب، تکرار مکررات و تنها شکایت از آمریکا نیست، بلکه میخواهند به ابن موضوع بپردازند آن مسائل مهمی که مردم را به دو دسته تقسیم کرده، چیست و چه دلایلی برای تنفر مردم از آمریکا وجود دارد؟ بحث و گفتگوی نویسندگان درباره آمریکا به هیچ وجه یک بحث سیاسی ساده نیست یا یک گفتگو درباره الزامات اخلاقی نیست. این گفتگو در یک بافتار صورت میگیرد که از اسطورههای ملی و روایتهای تاریخی تشکیل شده و به تصویری که ایالات متحده از خویش دارد، شکل میدهد. مسائل مربوط به جنگ، تجارت و سیاست خارجی در بافتاری فرهنگی درک میشوند و با کمک تاریخ و اسطورههای ملی آمریکا رمزگذاری و رمزگشایی میشوند.
در این کتاب بررسی میشود، تولیدات فرهنگی آمریکاچه چیزی درباره تصویر آمریکا از خود و فهمی که از جهان دارد، به ما ارائه میدهد. پیوندهای میان تصویر و ایدهها بررسی میشوند و به این سؤال پاسخ داده میشود که این تصاویر چگونه بر نگرشهای مربوط به مسائل وخیم نظامی و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور با دیگر کشورهای جهان تأثیر میگذارند. گفتمان سیاسی آمریکا با ارجاع به این اسطورههای ملی و روایتهای تاریخی در سالهای پس از واقعه 11 سپتامبر است که به حیات خود ادامه میدهد.
مریل وین دیویس نویسنده و انسان شناس است که کتابهای متعددی نوشته مشهورترین کتاب جدید او "داروین و بنیادگرایی"، و "پیش درآمدی بر انسانشناسی" است. وی اهل ولز است. او به همراه ضیاءالدین سردار که کتاب "مطالعات فرهنگی" او پرفروش بوده کتاب مذکور را نوشتهاند.
این کتاب، توسط مؤسسه خط ممتد اندیشه ترجمه شده و برای نوبت اول از سوی انتشارات امیرکبیر روانه بازار نشر شده است.
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