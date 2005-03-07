سيد علي صالحي : ناشران معتبر ما در سال 83 در حوزه ي ادبيات كم كاري كردند / آثار ادبي امسال از نظر كمي راضي كننده است

اين شاعر و محقق ادبيات ، در گفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : با درنظرگرفتن روند جمعيتي و زماني و با توجه به اين كه چند ميليون نوجوان در كشور ، در اين فاصله ي زماني وارد مرحله ي جواني مي شوند و درصدي از آنها به مقوله ي كتاب و مطالعه مي پردازند ، طبعا بايد شمارگان و تعدد و تنوع كتاب درحوزه ي ادبيات بيشتر شود ، كه در سال 83 عملا اين اتفاق نيافتاد ، اما نسبت به سال گذشته ، افت كمي هم احساس نمي شود .



سيد علي صالحي تصريح كرد : كتابهاي ادبي در سال 83 در بخش كمي ، رضايت بخش است ، البته بن بست هايي هم در حوزه ي كتابهاي ادبي در سال گذشته وجود داشت كه برخي از آنها مانند مسئله ي كاغذ نوظهور بودند ، اما برخي ديگر از مشكلات ، عمر و عمق بيشتري داشته اند و ربط خاصي به سال 83 ندارند .



اين شاعر و محقق ادبيات با اشاره به وجود حلقه ي مشكلات درحوزه ي نشر كتاب اظهار داشت : در واقع بايد گفت كه از حيث محتوايي ، كتابهاي ادبي در سال 83 نتوانستند با توجه به مشكلات ياد شده ، جوابگوي نياز مخاطبان خود باشند ، اما باز هم تاكيد مي كنم كه از نظر كمي افت خاصي ديده نمي شود . البته در دهه ي اخير ، عادت و رسم زمانه اين بوده است كه اگر ناشري در سال 83 به دلايل عديده كم كار شده است ، ناشران جوان و تازه كار ديگري با فعاليت بيشتر ، جاي ناشر پرسابقه و فعال را پر كرده اند ، اما نبايد فراموش كرد كه ناشران معتبر و سرشناس ما در سال 83 در حوزه ي ادبيات كم كار بودند .