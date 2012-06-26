علی فتح‌الله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: همانطور که پیش از این گفته بودم در فصل نقل وانتقالات و قبل از آغاز مسابقات لیگ برتر براساس برنامه‌ریزی منظم کار خود را دنبال کرده و به هیچ عنوان اسیر جوسازی‌ها نشدیم.

وی در ادامه با یادآوری اینکه تیم استقلال اسکلت بندی تیم فصل گذشته خود را حفظ کرده است، افزود: روز دوشنبه شش نفر از بازیکنان تیم ما برای ثبت قرارداد خود در هیات فوتبال حاضر شدند. مذاکرات ما با پژمان منتظری هم رضایت بخش بوده و بزودی قرارداد این بازیکن در هیات فوتبال استان تهران ثبت خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه استقلال تمدید قرارداد رحمتی با این باشگاه را قطعی خواند و افزود: رحمتی هم با باشگاه به توافق رسیده و پس از طی مراحل اداری قرارداد او نیز بزودی در هیات فوتبال ثبت می‌شود.

"تیم فصل گذشته خود را حذف کردیم پس در فصل نقل و انتقالات به یک پیروزی بزرگ رسیده‌ایم"، فتح‌الله‌زاده با بیان این جمله افزود: هم اکنون به دنبال آن هستیم که سه بازیکن خارجی که سطح فنی بالایی داشته، در تیم‌های ملی کشور خود بازی کرده و توانایی‌های‌شان بالا باشد را جذب کنیم.

وی عملکرد استقلال را در فصل نقل و انتقالات منطقی توصیف کرد و گفت: آمدن امیر قلعه نویی و کادر فنی خوب و قوی که به استقلال آورده یک پیروزی بزرگ برای ما بود.

مدیرعامل باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: درست است ما آندرانیک تیموریان را از دست دادیم اما به جای او نفرات شاخصی چون سیاوش اکبرپور، امین منوچهری، میثم بائو، هاشم بیک‌زاده، امیرحسین صادقی و ... را جذب کردیم. با این شرایط شما می‌بینید که تیم ما قوی‌تر شده است.

فتح‌الله‌زاده به هواداران استقلال اطمینان داد که آبی پوشان با تیمی قوی در لیگ دوازدهم به میدان می‌روند و گفت: برای اینکه فعایت اقتصادی باشگاه بهتر از قبل دنبال شود از آقای صلاحی خواستیم به عنوان قائم مقام اقتصادی در کنار ما باشد. ایشان ظاهرا به دنبال آن است که با اسپانسری 9 میلیاردی برای حمایت از باشگاه استقلال قرارداد امضا کند. البته هنوز این قرارداد امضا نشده و پولی به حساب باشگاه نرسیده است.

وی از توافق باشگاه استقلال با وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: براساس تفاهم نامه‌ای که با وزارت ورزش و جوانان داریم باید بخشی از بودجه باشگاه را خودمان تامین کنیم و بخش دیگر را این وزارتخانه در اختیار ما قرار دهد. تا به امروز که من در خدمت شما هستم هنوز پولی به حساب باشگاه واریز نشده است اما می‌دانم آقای وزیر در تلاش است تا هر چه زودتر کمک مالی را به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص ابراز تمایل این باشگاه برای جذب "گنارو گتوسو" اظهار داشت: یکی از دوستان به ما پیشنهاد کرد که این بازیکن ایتالیای را جذب کنیم. ما هم برای این کار ابراز تمایل کردیم اما به شرط اینکه گتوسو بخواهد در ایران بازی کند.

فتح‌الله‌زاده خاطر نشان کرد: ما در فصل نقل و انتقالات به دنبال بلندپروازی نیستیم. کما اینکه در خصوص جواد نکونام و محمدرضا خلعتبری نیز بی جهت سر و صدا و جارو جنجال نکردیم.

"نکونام و خلعتبری را می‌خواهیم اما هنوز اتفاقی نیافتاده و با آنها مذاکره نکرده‌ایم"، وی با بیان این جمله افزود: نکونام بازیکن بزرگی است و قطعا اگر بخواهد در ایران بازی کند با او وارد مذاکره می‌شویم. متاسفانه من اگر با جواد تماس بگیرم تا حالش را بپرسم همه خبر می‌زند که با نکونام وارد مذاکره شده‌ام!

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص تمایل آبی پوشان برای عقد قرارداد با محمدرضا خلعتبری گفت: من هنوز خلعتبری را ندیده‌ام اما زمانی که متوجه شدیم این بازیکن برای آمدن به استقلال ابراز تمایل کرده است از عوامل باشگاه خواستم شرایط این بازیکن را برای آمدن به استقلال جویا شوند. در این رابطه قرار شد آخر هفته مذاکراتی با خلعتبری داشته باشیم.

وی در خصوص خبر مذاکره‌اش با جواد نکونام در روز جاری گفت: من خیلی وقت است که نکونام را می‌بینم و با او ملاقات می‌کنم، چرا که این بازیکن به بنده لطف دارد. بازهم می‌گویم اگر من امروز یا هر روز دیگر با نکونام ملاقات کنم، دیدار ما برای حضور این بازیکن در استقلال نیست و تنها یک ملاقات ساده خواهد بود.

فتح‌الله‌زاده همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا باشگاه استقلال توان پرداخت مبلغ پیشنهادی جواد نکونام را دارد؟"، اظهار داشت: نکونام به ما و باشگاه استقلال لطف دارد و اگر قرار باشد روزی در استقلال بازی کند قطعا به ما تخفیف خواهد داد.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به پیشنهاد این باشگاه برای تمدید قرارداد مجتبی جباری گفت: ما جباری را می‌خواهیم و پیشنهادی در حد توان باشگاه به او داده‌ایم. من می‌دانم که جباری با دیگر باشگاه‌ها در حال مذاکره است، چرا که بازیکن آزاد است و می‌تواند با دیگر باشگاه‌ها مذاکره کند. ما تا آخرین لحظه منتظر جباری می‌مانیم تا به استقلال بیاید، چرا که او را بازیکن استقلال می‌دانیم و به وجودش نیاز داریم.