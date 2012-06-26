حوزه هنری وظایف خود در ارتباط با اکران "شور شیرین" را انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "شور شیرین" تازه‌ترین قربانی حاشیه‌های بوجود آمده در عرصه اکران سینماها است. فیلمی که پس از فیلم‌های "خوابم می‌آد" رضا عطاران و "کیمیا و خاک" عباس رافعی به‌عنوان سومین فیلم نتوانست از سوی شورای صنفی، اجازه اکران در سینما آزادی را کسب کند و اختلافات موجود در حوزه اکران را وارد فاز تازه‌ای کرد.

اختلافاتی که تا همین امروز به‌رغم برگزاری جلسات متعدد هنوز حل نشده‌است و کار را به جایی رساند که تهیه‌کننده فیلم "شور شیرین" اکران فیلمش را منوط به رفع کامل اختلافات کند. جالب اینکه در این میان مسئولان ارشاد و شورای صنفی اکران صحبت از کم‌لطفی مدیران حوزه هنری را به میان آورده‌اند و استمرار این مشکلات که دامن فیلم "شورشیرین" را هم گرفته است را اینگونه توجیه کرده‌اند.

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری اما در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پس از اینکه قرار شد فیلم "شور شیرین" در سینما آزادی اکران شود. ما قرارداد اکران را به شورای صنفی نمایش ارائه کردیم و حتی این قرار داد ثبت هم شد اما در همان زمان که حدودا ابتدای خردادماه بود، کارگردان و تهیه‌کننده به دلایلی عنوان کردند که ترجیح می‌دهند فیلم در این زمان اکران نشود.

وی افزود: به همین دلیل زمان اکران "شور شیرین" به امروز موکول شد و شورای صنفی نمایش نیز در جریان این موضوع بود. طبق همین توافقات برای بار دوم اقدام کردیم اما تا این لحظه هیچ حواله‌ای برای اکران فیلم از شورای صنفی نمایش دریافت نکردیم.

فرجی ادامه داد: "شور شیرین" با توجه به محتوا و مضمونی که دارد قرار بود در تمام سینماهای کل کشور که تحت پوشش حوزه هنری است، اکران شود. اما حواله این اکران هنوز صادر نشده است. وی تصریح کرد: حوزه هنری کلیه وظایف خود را در زمینه اکران این فیلم دفاع‌مقدسی انجام داده است مابقی تعهدات برعهده شورای صنفی نمایش است.

فیلم سینمایی "شورشیرین" بخشی از زندگی شهید محمود کاوه از سرداران دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند و طبق آخرین اخبار امشب مراسم افتتاح اکران آن از سوی بنیاد سینمایی فارابی در برج میلاد برگزار می‌شود.