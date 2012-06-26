به گزارش خبرگزاری مهر، در نامهای که به امضای "پر میرو" ، رئیس کمیته روابط بین الملل کمیته بین المللی المپیک و "حسین المسلم"، رئیس شورای المپیک آسیا رسیده، از محمد علیآبادی و بهرام افشارزاده، رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک، در خصوص برکناری روسای برخی فدراسیونهای ورزشی ایران توضیح خواسته شده است.
متن نامه ارسالی به کمیته ملی المپیک ایران به شرح زیر است:
پیرو ارتباطات پیشین درباره وضعیت چندین فدراسیون ورزشی در کشورتان، مطلع شدهایم که این فدراسیونها تا زمان برگزاری انتخابات زیر نظر مقامات وابسته به دولت اداره میشوند.
از شما خیلی ممنون خواهیم شد چنانچه ما را از جزئیات کامل این فدراسیونها آگاه سازید. این موارد نقض اصول بنیادین این نهاد مبنی بر استقلال جنبش المپیک در کشورتان به حساب میآید.
نتیجه اینکه انتخابات فدراسیون نباید با فشار دولت برگزار شود و تا نتیجه تحقیقات، این فدراسیونها باید تحت نظارت کمیته بین المللی المپیک، شورای المپیک آسیا و اتحادیه فدراسیونهای بین المللی المپیک هدایت شوند.
میخواهیم یک بار دیگر تاکید کنیم که انتخابات کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی یک کشور باید براساس مجمع عمومی صورت پذیرد و انتخابات باید عاری از دخالت دولت باشد.
آیا این قوانین نباید مورد احترام واقع شوند؟ چنانچه جنبش المپیک در کشور شما نادیده گرفته شود، المپیک محرومیتهایی را در خصوص کشور شما اعمال خواهد کرد که این امر میتواند به حضور کشور شما در المپیک 2012 لندن آسیب جدی وارد کند و نیز حضور فدراسیونهای ورزشی شما در دیگر رویدادها را به مخاطره بیندازد.
امیدواریم که مذاکرات سازندهای با مقامات وابسته به دولت شما صورت پذیرد برای اینکه چنین نتیجهای برای ورزش شما در پی نداشته باشد؛ در غیر این صورت شدیدا به ورزشکاران و ورزش شما لطمه وارد خواهد آمد.
بازیهای المپیک 2012 لندن بزودی از راه میرسد و انتظار میرود که کمیته ملی المپیک شما و همه فدراسیونهای ورزشی در فضایی روشن و دوستانه همکاری نزدیکی با ما داشته باشند تا ورزشکاران و کاروان اعزامی کمیته ملی کشور ایران به بازیهای المپیک بی آنکه تحت فشار باشند، با تمرکز کامل به کار آماده سازی خود بپردازند.
لطفا مرحمت کنید و این موضوع را به مقامات وابسته به دولت اعلام کنید و نیز ما را از پیشرفتهایی که حاصل می شود با اطلاع سازید. امیدوار به دریافت پاسخ شما هستیم و از شما به خاطر همکاری با ما در این مقطع حساس تشکر می کنیم.
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