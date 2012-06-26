8 راهکار برون رفت بازار سرمایه از شرایط کنونی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست صبحانه بازار سرمایه امروز سهشنبه با حضور قریب به 90 نفر از مدیران ارشد و فعالان بازار سرمایه، تشکلهای حرفهای مالی و حسابداری و بخشهای اقتصادی و بازرگانی کشور تشکیل شد.
این نشست که به همت کانون نهادهای سرمایه گذاری سه شنبه اول هر ماه تشکیل می شود، هر جلسه به موضوعات روز بازار سرمایه و اقتصاد کلان می پردازد.
بهروز خدا رحمی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در این نشست با اشاره به وضعیت فعلی بازار سرمایه و ابهام گذاری سایه افکنده بر بازار، تلاش جمعی همه فعالان بازار سرمایه را برای اجتناب از اتخاذ تصمیمات احساسی، بیش واکنش های روانی و خارج از منطق اقتصادی را خواستار شد.
وی با اشاره به نیاز بازار سرمایه و به طور خاص سرمایه گذاران غیر متخصص به مشاوران و خبرگان سرمایه گذاری در تمامی شرایط، بهرمندی از خدمات مشورتی سرمایه گذاران متخصص در شرایط حاضر را ضروری تر قلمداد و انتخاب ابزار متناسب با میزان ریسک پذیری هر فرد در شرایط موجود را خواسته سرمایه گذاران از مشاوران سرمایه گذاری عنوان کرد.
نایب رئیس هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری در ادامه، توجه ویژه مدیریت کلان به بحث سرمایه، که به اعتقاد وی در سه دهه گذشته مغفول مانده بود را خوش یمن ترین خبر برای فعالان بازار سرمایه خواند و مصادف شدن ابهامات موجود با سالی که حمایت از کار و بویژه سرمایه ملی در راس همه امور اقتصادی قرار گرفته را پشتیبان خوبی برای توسعه و عمق گرفتن بازار سرمایه دانست.
همچنین معظمی عضو شورایعالی بورس در نخستین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه در مورد رصد قوانین بازار پیش از تصویب گفت: نهادهای قانونگذار بازار باید موازی با تدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید بازار سرمایه، بخش مطالعاتی و تحقیقاتی خود را فعال کنند تا پس از تصویب قوانین و آئیننامهها درصدد اصلاح و رفع نواقص بر نیایند.
وی به کانون نهادهای سرمایهگذاری پیشنهاد داد در نشستهای صبحانه کاری مدیران بازار پول کشور نیز حضور داشته باشند.
علی رحمانی مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران، اندیشیدن به درمانهای دائمی به جای تزریق مسکنهای کوتاه مدت را وظیفه جمعی مدیران حاضر در این نشست عنوان کرد و گفت: بازار سرمایه کشور در برابر تحریمها و محیط های سیاسی تا حدی واکسینه شده است، ولی در محیط اقتصادی واکنشها متفاوت است، کاهشهای متوالی و ممتد شاخصها نشان دهنده وجود مشکل در این بازار می باشد.
رحمانی تاکید کرد: به جای حذف ریسک باید در تمام تصمیمگیریها به مدیریت ریسک توجه کنیم و عوامل ریسک باید شناسایی شوند.
وی ناهماهنگی در سیاستهای اقتصادی و صنعتی کشور را از دیگر عوامل تأثیرگذار در بازار سرمایه دانست و افزود: این که تصور شود با ورود گروههای مالی بزرگ به بورس همه چیز خوب میشود، اشتباه است، بلکه باید مسائل و مشکلات به موقع و با جدیت مطرح و ارزیابی شود.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری نیک گستر، از کمبود هماهنگی بین بانک مرکزی و سازمان بورس صحبت کرد و گفت: بازار نیازمند تعامل جدی و عمیقتر بین این دو نهاد مهم اقتصادی است.
وی در پایان با مفید ارزیابی کردن نشست صبحانه کاری بیان کرد: کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران باید صدایی باشد تا نگرانیها و دغدغههای بازار را به گوش سازمان و مسئولین برساند.
مدیر اسبق کانون کارگزاران نیز با اشاره به ضرورت برگزاری جلسهای مشترک بین شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، سازمان و شورایعالی بورس اظهارداشت: به منظور برون رفت از نابسامانیهای کوتاه مدت بازار سرمایه لازم است بین سازمان بورس و بانک مرکزی، شورایعالی بورس و شورای پول و اعتبار تعامل نزدیک تر و مستمری برقرار شود که از بروز مشکلات و نواقص در بازار سرمایه کشور جلوگیری شود.
حسین خزلی خرازی گفت: ارگانهای تصمیمگذار در بازار باید به دنبال تجزیه و تحلیل ناهنجاریهای موجود در بازار به قصد آسیبشناسی باشند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از اعلام آمادگی سازمان بورس برای برگزاری جلسات مستمر با کانون نهادهای سرمایهگذاری و دیگر نهادهای سرمایهگذاری موجود در بازار خبر داد و گفت: باید از ظرفیت سازمان برای رصد مسائل و مشکلات موجود در بازار استفاده شود.
امیرحمزه مالمیر افزود: لایحه بودجه سالهای بعد و یا قوانینی که تنظیم میشوند در عملکرد شرکتها تأثیرگذار هستند، بنا بر این بزرگان حاضر در هر صنعت باید با حضور و اعلام نظرات کارشناس و تخصصی خود اثرات نامطلوب بعدی این لوایح را به ما اعلام نمایند.
وی گفت: سازمان بورس جلسات متعددی را با بانک مرکزی برگزار کرده است و قرار بر این شد که کمیتههای تخصصی پولی و مالی تشکیل شود.
وی دلیل طولانی شدن پروسه رسیدگی به تامین مالی و اخذ مجوزها در سازمان بورس را عدم شفافیت اطلاعات ارسالی شرکتها دانست و گفت: برای رفع این مشکل شرکتها باید با همکاری شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و نهادهای مربوطه از خواست سازمان بورس مطلع شوند و گزارش دقیق و کاملی را در اختیار سازمان قرار دهند تا در زمان کمتری رسیدگی صورت گیرد.
وی گرفتن نبض بازار برای جلوگیری از مشکلات را یک اصل دانست و گفت: سایر نهادها و ارگانهای موجود در بازار باید همگام با سازمان جهت رفع مشکلات گام بردارند.
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