دو هزار موسسه قرآنی در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی ظهر سه شنبه در حاشیه همایش تجلیل از فعالان قرآنی استان زنجان در جمع خبرنگاران، افزود: ارتقا کمی و کیفی فعالیت های موسسات قرآنی و راه اندازی موسسه قرآن به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت یک موسسه از اولویت های مهم این مرکز است.



وی در ادامه از فعالیت 37 مرکز قرآن و عترت در استان زنجان خبر داد و گفت: تا پایان دولت دهم این مراکز به 100 مرکز افزایش می یابد.



حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد مراکز قرآن و عترت در استان زنجان 37 مرکز است، ادامه داد: با توجه به جمعیت استان زنجان باید بیش از 100 مرکز تاسیس شود

ارتقاء تعداد مراکز قرآن و عترت تا سطح مطلوب را یکی از برنامه های مهم مرکز هماهنگی و توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی عنوان کرد و ادامه داد: توسعه دوره های قران آموزی برای رده سنی 4 تا 7 سال نیز ا دیگر برنامه های اصلی مرکز است.

وی توجه به جلسات قرآنی در سطح کشور را از موارد مهم عنوان کرد و گفت: توسعه بحث تدبر در مفاهیم قرآن با روش سوره محور یکی از برنامه هایی است که در دستور کار مرکز قرار دارد.



حجت الاسلام محمدی عنوان کرد: برپایی نمایشگاه های سیار قرآنی در مناطق محروم کشور، پیگیری بحث بودجه و ارتقاء آن و تحقق اهداف تعیین شده در راستای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه از دیگر اولویت های مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور است.



وی ادامه داد: امسال در امر بودجه در خصوص حمایت از مراکز فعال قرآنی هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد.

حجت الاسلام محمدی یادآور شد: افزایش دوره های قرآنی برای نو آموزان در رده سنی چهار تا هفت ساله و توجه بیشتر به برگزاری جلسات قرآنی از دیگر برنامه های این مرکز در سال جاری است.