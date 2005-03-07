قيمت 7 هزار قلم كالا در شهروند كاهش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر مهندس احمد صيفي كاران با بيان اين مطلب افزود: هدف از اجراي اين طرح كه تا 15 فروردين سال 84 ادامه خواهد داشت ،ارايه خدمات بهتر به مردم در ايام پاياني سال است.

وي افزود: اين تسهيلات در چهارچوب دپارتمان اصلي شامل لوازم منزل ، پوشاك ، مواد پروتئيني و خوار و بار به مصرف كنندگان ارايه مي شود و همچنين با توجه به مراجعه مردم درايام پاياني سال ترتيبي اتخاذ شده تا كالاها با تخفيف در دسترس مردم قرار گيرد.

وي از افزايش تعداد فروشگاههاي شهروند در سال 84 خبرداد و افزود: با توجه به گسترش روز افزون شهر تهران اين امكان بايد فراهم شود تا مردم در كمترين زمان ممكن كالاهاي مورد نياز خود را تهيه نمايند ، همچنين با برنامه ريزيهاي صورت گرفته توسط مديريت جديد شهرداري قرار است تعداد فروشگاههاي اين شركت طي 18 ماه آينده به 20 فروشگاه افزايش يابد.

وي به آغاز عمليات اجرايي فروشگاههاي شهروند ري و حكيميه اشاره و خاطر نشان كرد: هزينه ساخت هر فروشگاه 30 ميليارد ريال اعلام شده و يكي از ويژگيهاي فروشگاههاي جديد امكان ارايه خدمات رفاهي ، تفريحي و فرهنگي به مردم است.

كاهش قيمت كالاها در شهروند بويژه در آستانه فرارسيدن سال نو خبر خوبي است البته به شرطي كه شهروندان آن را تاييد و اعلام كنند !