به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری آشنایی با برنامه پزشک خانواده در نظام ارجاع در مناطق شهری، ظهر سه شنبه

با حضور مدیران دستگاهای اجرایی مرتبط با درمان و پزشکان عمومی استان در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

علی اکبر زینالو در این همایش گفت: برای کاهش هزینه های درمانی خانواده ها، طرح پزشک خانواده در نظام ارجاع در برنامه پنجم دیده شده است که اجرای آن به کاهش هزینه های درمانی و تحقق عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.

وی افزود: با حمایت دولت و مجلس و اعتبار خاصی که در این زمینه پیش بینی شده است امیدواریم خدمات پزشکی مناسبی به همه مردم داده شود.

زینالو بیان کرد: تغییر بنیادین شیوه نظام ارائه خدمات درمانی در سطوح مختلف در شرایطی که نیازمندی های مردم افزایش یافته امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم عوامل تهدید کنده سلامتی مردم را شناسایی کنیم و نگذاریم مراجعه به مراکز درمانی بیشتر شود. داشتن سیستم های مدون مانند نیروی النتظامی و دستگاه قضایی در این بخش احساس می شد که پزشک خانواده این خلاء را پر می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: سیستم درمانی کشور نظام گسیخته و پراکنده است که باید یکپارچه شود. ارائه خدمات پزشک خانواده در مرحله اول به طور رایگان است.

طرح پزشک خانواده منجر به کاهش مصرف دارو و هزینه های بیمار می شود

زینالو اظهارداشت: اجرای طرح پزشک خانواده به کاهش مصرف دارو و هزینه های درمانی کمک می کند و ضمن ساماندهی خدمات درمانی در اصلاح نظام آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی نیز موثر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: با این طرح هر خانواده با انتخاب یک پزشک عمومی معتمد در سایت ثبت نام می کند و با ویزیت رایگان از خدمات تعیین شده استفاده می کند. در این طرح ارتباط مالی بیمار و پزشک نیز حذف شده و به سلامت فعالیت ها هم کمک می شود.

این مسئول توجه به گروه های آسیب پذیر مناطق محروم، توزیع عادلانه منابع درمانی، ایجاد عدالت اجتماعی را از مزایای اجرای پزشک خانواده ذکر کرد و افزود:‌ پزشک خانواده بر مبنای سلامت محوری تدوین شده و به ارتقای سطح سلامت جامعه منجر خواهد شد.