30 پایگاه اوقات فراغت در بیرجند فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زمانی ظهر سه شنبه در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر بیرجند اظهارداشت: مربیان در کلاس‌های فراغتی به طور غیرمستقیم به بحث مبارزه با مواد مخدر می ‌پردازند.

وی با بیان اینکه در امر پیشگیری مواد مخدر یک عزم جدی در بیرجند به وجود آمده است، افزود: بسیاری از مردم ما زنده اند اما مولفه های خوب زندگی کردن را نمی دانند که باید به این امر پرداخته شود.

وی بر برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی تاکید کرد و گفت: ارائه این آموزش های می تواند نقش موثری در کاهش معضل اعتیاد در جامعه داشته باشد.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند با بیان اینکه اعتیاد خسارات ریالی زیادی را به جامعه وارد می کند، عنوان کرد: تا کنون بیشتر برنامه های کوتاه مدت را مد نظر قرار داده ایم اما برای تاثیر گذاری بیشتر ارائه برنامه های بلدت مدت موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در امر پیشگیری مواد مخدر تمام دستگاه های فرهنگی باید فعال عمل کنند، بیان کرد: آموزش و پرورش بیرجند آموزش های مهارت های زندگی را در 10 مدرسه راهنمایی برگزار کرده است.

زمانی از اجرای طرح مروج در چهار دبیرستان شهر بیرجند خبر داد و افزود: این طرح برای 90 دانش آموز اجرا شده که با توجه به نتایج مثبت آن باید به سایر مدارس نیز تعمیم داده شود.

وی با اشاره به اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به امر پیشگیری توجه شده است، ادامه داد: اختصاص مشاور توانمند از اهدافی است که می تواند این قضیه را دنبال کند.

مدیرآموزش و پرورش بیرجند گفت: در راستای ارائه اقدامات پیشگیرانه مدیران، مربیان پرورشی و تربیت بدنی مناطق آسیب پذیر شهر بیرجند آموزش های لازم را فرا گرفته اند تا در راستای ارائه آن به دانش آموزان موفق تر عمل کنیم.