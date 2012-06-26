مدیریت بحران استان کرمانشاه با امکانات جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نجفی صبح امروز در گفتگویی اظهار کرد: دستگاه های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تجهیز شده اند.

وی اضافه کرد: در راستای ارتقای سطح توانمندی و ایجاد آمادگی دستگاه های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان برای مقابله با حوادث امکانات و تجهیزات خوبی در اختیار این دستگاه ها قرار گرفته است.

نجفی افزود: این دفتر با پیگیری های خود در راستای ارتقای سطح توانمندی و ایجاد آمادگی دستگاه های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران اقدام به تامین برخی منابع و امکانات امدادی ضروری کرده است.

وی خاطر نشان کرد: برخی از تجهیزات و امکانات مذکور تنها به تعداد محدودی از استان ها از جمله استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

وی گفت: این امکانات پس از تامین مراتب بر اساس وظایف ذاتی دستگاه های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران به تناسب نیاز دستگاه ها در اختیار آنها قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه جمعیت هلال احمر، شرکت آبفا، مرکز مدیریت و حوادث و فوریت های پزشکی، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری کرمانشاه را از جمله دستگاه هایی عنوان کرد که تجهیزات و امکانات از قبیل مینی لودر هپکو، تصفیه بسته بندی آب، مینی لودرپایکت 205 S، بیمارستان صحرایی، کامیون حمل نقاله، موتور برق، کانکس چهار اتاقی و... به آنها اختصاص یافته است.