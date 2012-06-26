بی توجهی به مخاطبان آفت مطبوعات اردبیل/ تبدیل نشریات استان به آگهی نامه

اسحاق رسولی ظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی خبرنگاران دانشکده خبر اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نیازسنجی و توجه به مشتری در مطبوعات امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است و تا زمانی که به مشتری کالا یا خدمت توجه نشود نمی توان نتایج قابل قبول و سود آوری را از فعالیتهای یک مجموعه به دست آورد.

وی با بیان اینکه مطبوعات اردبیل فقط عرضه محور هستند، اضافه کرد: بازاریابی در سه محور عرضه محور با توجه به تولید، مخاطب محور با توجه به مشتری و تلفیق این روش مورد توجه بوده که متاسفانه در بخش رسانه و فرهنگ، نشریات اردبیل در مرحله اول متوقف مانده اند.

رئیس دانشکده خبر اردبیل ضعفهای گسترده مدیریتی در حوزه های عنوان شده را از جمله مهمترین علل عدم پیشرفت و توقف در مرحله عرضه محور دانست.

وی با اشاره به تحقیقات خود در زمینه روشهای سودآور کردن فعالیتهای فرهنگی افزود: این تحقیقات برای اولین در سطح کاربردی در کشور انجام شده و نتایج آن نشان می دهد استفاده از رویکردهای جدید به مدیریت فعالیتهای فرهنگی می تواند سودآوری این فعالیتها را افزایش دهد.

لزوم برنامه ریزی اقتصادی برای رسانه ها

رسولی ادامه داد: برای افزایش خلاقیت و کارآفرینی در این زمینه باید اصول مدیریت بازاریابی را به کار بست و از تولید انزوا پیشه به سمت فضای رقابتی حرکت کرد و این در حالی است که فضای رقابتی مطبوعات استان سازنده و در جهت رشد مطبوعات نیست.

استاد دانشکده خبر اردبیل با اشاره موردی به نشریات مکتوب عنوان کرد: در رسانه موضوع اقتصاد تعریف و برنامه ریزی نشده و به همین دلیل اکثر نشریات در ابتدا به دنبال آگهی و سپس اخبار و گزارش هستند.

وی همچنین با اذعان به اینکه خلاهای آموزش مطبوعات استان به دلیل همین شیوه نگرش به آموزش مرتفع نشده است، یادآور شد: برای مشاهده خروجی مطلوب آموزشهای فعلی در این حوزه حداقل ده سال زمان نیاز است و ضعف آموزش مطبوعات اردبیل در کوتاه مدت مرتفع نمی شود.

رسولی با اشاره به کمبود نیروهای خبره در عرصه مطبوعات استان متذکر شد: تا زمانی که ذهنیت اصحاب رسانه و مطبوعات اداره سنتی نشریات باشد نمی توان تحولی در این حوزه مشاهده کرد.

نشریات اردبیل عرضه محور هستند

وی بیان داشت: در حال حاضر نشریات استانی به آگهی نامه تبدیل شده و مخاطب از خود سوال می کند چه دلیلی دارد که به آگهی فرد دیگری پول بدهد، و این یعنی اینکه نشریه به نیاز مخاطب توجهی ندارد.

این محقق نتیجه این بینش را گسست مخاطب از نشریه عنوان کرد و افزود: این همان مرحله عرضه محور است که مخاطب به دلیل بی توجهی نشریه به نیاز خبری وی از خرید و خواندن آن صرف نظر می کند.